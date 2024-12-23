記者吳睿慈／台北報導

「舞蹈教父」馬雷蒙之女馬靚辳（NOMA）從歌手蛻變為創作音樂人推出全新單曲〈橙黃色孤單〉，9年前曾推出專輯，這段期間她把多年累積的經驗化為前進動力，藉著全新創作作品唱出自己逝去的愛情故事，前任男友因為遠距離戀愛相隔兩地最後無疾而終，目前單身的她，還是對愛情抱有希望，盼望遇到一個真命天子。而她擁有不服輸精神，卻在MV時險些失明，被醫生警告「會瞎掉！」

▲馬靚辳推出全新單曲。（圖／上多利提供）



馬靚辳全新單曲〈橙黃色孤單〉寫出當時分手時淡淡哀傷心境，透過歌曲鼓勵自己遇到喜歡的人要主動說愛並堅持下去，以免徒留遺憾。她未來不排斥任何可能性，渴望戀愛之餘更希望能遇到一個真命天子，「希望能找到一個有才華而且要跟家人相處融洽的男生，畢竟我是單親，能跟媽媽處得來也很重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬靚辳單身開條件尋真命天子。（圖／上多利提供）



持著爸爸馬雷蒙敢拚精神延續舞蹈家業，馬靚辳自曝英文名字「NOMA」其實跟父親有間接關係，這幾年在跑校園及駐唱時，因為常遇到很多人唸不出「靚辳」兩個字，索性把自己姓跟名字諧音取為英文名，「本來有想說乾脆叫『夢娜』算了，但感覺又不想跟爸爸『雷蒙』太像，就取了這個名字，現在回想覺得當時會想出『夢娜』也太好笑了！」

▲馬靚辳拍MV時差點失明。（圖／上多利提供）



拼命三郎的她，拍〈橙黃色孤單〉MV險釀「失明」危機，拍攝前夕因眼睛突然感染嚴重的葡萄膜炎，為了不影響拍攝進度，她頂眼睛刺痛之苦硬撐拍攝，由於設定她要高架橋來回奔跑，只見她在跑步時猛冒汗變成「汗魔」，還因為汗滴到眼睛更加刺痛，她苦笑說：「我流這麼多汗，其實不是因為跑步熱到出汗，而是痛到冒冷汗！當時在橋上奔跑時一度以為快瞎了，只看得見光影在晃！但是當下為了趕快拍出好的畫面，我一個高度近視的狀態之下把隱形眼鏡硬是摘掉了發炎的那邊，在一隻眼鏡看不見的狀態之下拼盡全力 奔跑，拍完了然後隔天衝去看眼科被醫生嚴重警告危險性，真的千鈞一髮。」

▲馬靚辳拍MV時抱著檯燈搭捷運，她直呼備感煎熬。（圖／上多利提供）



而導演在劇情中設定讓她透過跑步來象徵想衝破被橙黃色孤單籠罩的陰影，還讓她抱著檯燈搭捷運來代表孤單一人，2種劇情都讓身為I人（意指性格內向的人）的她備感煎熬，「我當著很多路人在天橋上來回奔跑快30次，然後還抱著檯燈在人來人往的捷運車站上下車，真的害羞冏到差點社死！」