她「匿名訂單」素顏拿外送沒被認出⋯　身份曝光竟是天后徐佳瑩

記者吳睿慈／台北報導

天后徐佳瑩接下最新外送平台代言，18日出席記者會，開心分享，表示「平常就是外送平台重度使用者」，她本身超愛吃辣，經常點辣味美食，「像是酸辣粉、螺螄粉、麻辣滷味，我無辣不歡，泰式、韓式我都很常叫」，公開私人菜單，貴為天后的她，也曾素顏拿外送，只是沒有被認出來，她自虧「可能是我邋遢到認不出來」。

▲徐佳瑩18日出席代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）



徐佳瑩18日出席代言記者會，幾乎每1、2天就會在外送平台下單訂美食療癒，若想要在家下廚，她也會訂購雞蛋、牛奶、蔬菜等日常生鮮食材，但她自嘲廚藝不好，「最拿手的是水餃，因為都不會破」，場上，她也現場清唱一段《身騎白馬》。

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▲▼徐佳瑩最愛吃辣，經常訂美食。（圖／記者周宸亘攝）

被問及是否有被外送員認出？她透露自己沒有用本名點餐，而是用「Lala」訂餐，加上她會戴著口罩，自嘲表示「可能是我邋遢到認不出來」，不過她也體恤外送員辛苦與上進，通常都會給小費。除了訂購食物，徐佳瑩認證「什麼都點得到」，有次創作靈感乍現時，音源轉接線突然壞掉，她表示「因為實在不想抽身外出中斷靈感購買，突然想到平台上應該都點得到，最後真的點到『音源轉接線』，好險神救援！」

▲徐佳瑩透露叫外送時，沒有被認出來。（圖／記者周宸亘攝）



12月即將迎來跨年，徐佳瑩也透露今年將在高雄。至於演唱會部分，她謙虛表示「在小巨蛋就好，可以多辦幾天，在大巨蛋的話，票房壓力大。」