藏族女同時嫁3丈夫！　全片在喜馬拉雅山拍「百年骨董僧服」曝光

記者黃庠棻／台北報導

以電影《香巴拉》（Shambhala）入圍第61屆金馬獎最佳造型設計的拉姆拉爾卡德卡（Ramlel KHADKA），是道地出身尼泊爾的設計師。讓人驚奇的是，年輕的他並非出自任何藝術學院，而是自學成才，才華橫溢卻讓人難以忽略。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

由於自認資歷尚淺，拉姆拉爾一度婉拒邀請，甚至建議其他美術前輩，但在導演敏巴姆（Min Bahadur Bham）堅持下終於入組《香巴拉》。與導演敏巴姆情同父子的拉姆拉爾，除因應劇情需求，在服裝、化妝和美術設計中融入當地藏區文化精髓；更親自上山兩個月尋找道具及服飾。

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▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

片中仁波切身上所穿戴的，就是跨越四個世代、超過百年歷史的骨董僧服，讓所有人看到都驚呆，咸認不可思議。拉姆拉爾更將他的設計、選色及材質等一一製作成影片展示，讓導演敏巴姆高興得頻頻點頭。拉姆拉爾的認真與專業，不僅助電影《香巴拉》入選今年柏林影展競賽片，他自己也入圍本屆金馬獎最佳造型設計。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

本週即將來台灣參加金馬獎的拉姆拉爾卡德卡，出生於尼泊爾卡納利省穆古區，目前居住在加德滿都。他的職業生涯始於尼泊爾電影《尋找奇雞》（The Black Hen），該片榮獲威尼斯國際影評人週FEDEORA最佳電影獎，並代表尼泊爾角逐第89屆奧斯卡金像獎，更在尼泊爾上映時獲得巨大的票房成功。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

隨後，拉姆拉爾卡德卡拍攝了多部電視劇、商業片、獨立電影和短片，歷練十分完整。拉姆拉爾參與的作品，多次在盧卡諾、坎城、柏林、釜山等世界影展參賽及獲獎，也使他日漸聲名遠播。《香巴拉》則是他的最新力作，由尼泊爾、法國、挪威、香港、土耳其、台灣、美國和卡達共同製作，不僅是影史第一部獲選歐洲三大影展主競賽的尼泊爾電影，更入圍第61屆金馬獎最佳造型設計及最佳攝影雙料大獎。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

「香巴拉」意指藏傳佛教中的「理想聖地」。這部以藏語為主的電影《香巴拉》，劇情描述一名藏族女子佩瑪（廷妮拉姆Thinley Lhamo飾）同時嫁給三位丈夫的故事。片中不僅呈現尼泊爾景色、風采與文化，劇情更打破傳統、尋求女性自覺，加上全片在海拔4200至6000公尺喜馬拉雅山上拍攝，獲國際媒體譽為「尼泊爾電影的最新高度」。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

即使情同父子，導演敏巴姆坦承一開始曾考慮從印度、不丹、西藏，甚至法國尋找美術指導人選，最後決定「內舉不避親」藉助拉姆拉爾的專長，以充分掌握當地文化的精髓。最驚奇的是，拉姆拉爾不僅專業、更是認真，不僅開拍前兩個月就上山勘察拍攝地的每棟房屋並收集照片。他更提出許多讓人驚艷的點子，例如女主角廷妮拉姆在夢中充滿幻夢感的服裝，就由他親製完成。導演敏巴姆甚至認為，如果沒有拉姆拉爾，《香巴拉》就不可能完成。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，拉姆拉爾不僅負責片中每位演員、每場戲的造型設計。勤奮有效率的他，更收集了上百張不同馬鞍及防寒馬衣的圖片，為每匹馬都設計了美輪美奐的造型入鏡，讓《香巴拉》所有動物演員都更具自信地出現在大銀幕上。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）

而當《香巴拉》入選柏林影展，導演敏巴姆及全體演員走紅毯時，迷人傳統服飾果然吸睛無數達到最佳造勢，拉姆拉爾確實功不可沒。值得一提的是，原本對英文沒太大興趣的他，因為《香巴拉》進軍世界而開始發奮學習英文，以迎接未來更多的國際合作。而這部入圍第61屆金馬獎最佳造型設計及最佳攝影雙料大獎的電影《香巴拉》，將於1月10日起正式上映。

▲《香巴拉》拉姆拉爾入圍第61屆金馬獎最佳造型設計。（圖／海鵬影業提供）