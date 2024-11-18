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金鐘影帝搭小黃用台語狂聊15分鐘！　下車前「被司機嗆聲」GG了

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》於日前開鏡，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手合作，主演包含金鐘影帝黃河、金馬新人陳姸霏，結合實力派演員林予晞、王真琳、謝章穎聯合演出租賃管理五人幫，以輕喜劇形式演繹租賃管理師與房客、房東之間荒誕搞笑又溫暖的故事。

▲《人生只租不賣》開鏡，黃河(左起)、陳姸霏、導演王逸鈴、林予晞、王真琳、謝章。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》開鏡，黃河(左起)、陳姸霏、導演王逸鈴、林予晞、王真琳、謝章穎。（圖／公視台語台提供）

國內租屋市場蓬勃，俗稱包租代管或二房東的「租賃管理師」成為新興職業，房仲在賣完房子簽完約關係就終止，但對租管師來說卻是關係的開始，這讓導演王逸鈴想打造這部台灣第一個租賃管理的故事。

劇中穿插眾多小人物租賃故事，最吸引黃河的是對「家」的探討，認為家不是字典中定義的名詞，而是通過每一個角色的關係和辯證獲得的感受。黃河此次演出毫無靈魂的上班機器，以「驚悚影帝」著稱的他認為角色與自己最相似的地方「我們都是一個會上班、交友、談戀愛的正常人，不是殺人犯、邊緣人之類的。」

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▲《人生只租不賣》開鏡，黃河(左起)、陳姸霏、導演王逸鈴、林予晞、王真琳、謝章。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》由黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎主演。（圖／公視台語台提供）

陳姸霏則飾演超級躺平族，她期待又興奮表示「角色本身非常的古靈精怪、調皮搗蛋，有很多可以發揮、盡情享受的地方！」導演更稱讚「姸霏就是不二人選！」相信本劇可以挖掘出演員們迥然以往的演出面向，帶給觀眾驚喜與新鮮感。

劇組更請來三位台語老師，安排台語課、出台文劇本，與演員密集「魔鬼訓練」。黃河新作《星空下的黑潮島嶼》劇中他得講客語、日語，這次《人生只租不賣》卻是台語，他興奮地表示「像是發現了新天地」，每天到處講台語，有次在計程車上跟司機狂講15分鐘，快到家時，司機卻告訴他「你還是講國語好了，我聽不懂你在說什麼。」

▲《人生只租不賣》開鏡，黃河(左起)、陳姸霏、導演王逸鈴、林予晞、王真琳、謝章。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》由黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎主演。（圖／公視台語台提供）

語言技能大受挑戰的黃河，也期待之後有英語、韓語或其他語種的可能。而林予晞過去演台語劇時，台語老師陳豐惠每一集都錄語音幫她練習，此次再與老師工作，讓她感性許願「我希望能夠把這份感情也放在這一次的作品裡面啊。」

▲《人生只租不賣》開鏡，黃河(左起)、陳姸霏、導演王逸鈴、林予晞、王真琳、謝章。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》由黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎主演。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括社宅、共生公寓、share house等，故事內容和房客個案橫跨各年齡層、職業與身份背景，期望以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期盼讓租屋故事成為美好的生活實驗室、重新定義對房屋和家的想像，全劇預計最快於2025上檔。

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人生只租不賣, 黃河, 林予晞, 王真琳, 謝章穎, 陳姸霏

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