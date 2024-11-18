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曾智希八點檔被推落海…沒領便當　「眼角點痣」全新帥氣造型出場

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情高潮迭起，曾智希飾演的林惠君因身世之謎，被姊姊林惠潔陷害推入大海，生死未卜。這個橋段引發觀眾熱烈討論，許多觀眾紛紛敲碗希望惠君能平安歸來。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》重新出場。（圖／民視提供）

對此，曾智希表示「看到大家這麼喜歡惠君，我真的感到非常開心。謝謝大家一路的支持。」她透露，角色並未就此下線，而是將以全新的面貌強勢回歸。

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▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》重新出場。（圖／民視提供）

曾智希分享，在惠君被推下海後，製作人王珮華就曾與她討論角色的後續發展。為了讓惠君這個角色有更豐富的層次，劇組決定讓惠君「砍掉重練」以全新的造型和個性回歸。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》重新出場。（圖／民視提供）

曾智希表示「為了塑造全新的惠君，造型師梵緯特別為我設計了完全不同的服裝和飾品。從妝髮到配件，都讓我煥然一新。」更透露，為了讓這個角色更具特色，她特別調整了走路方式和肢體語言，挑戰與以往截然不同的風格。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》重新出場。（圖／民視提供）

曾智希表示「很感謝過去當模特兒的經驗，讓我能夠將這些元素融入到角色中。我相信全新的惠君一定會讓大家耳目一新。」

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》重新出場。（圖／民視提供）

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