南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天氣播報員金娜靜（김나정）臉蛋甜美、身材火辣，也曾是模特兒，怎料近日菲律賓捲入吸毒風波，她在入境被驗出安非他命陽性染毒，並乖乖接受調查。只是她的律師18日對外發聲表示，她是在菲律賓遭到綁住手強制餵毒品，對方拿出槍威脅她，且有影片為證，目前正在配合調查。

▲女主播金娜靜在菲律賓出事，律師18日表示她遭強制餵毒，當時被矇眼綁住手。（圖／翻攝自金娜靜IG）

金娜靜12日突然詭異發文表示，人在菲律賓吸毒，又聲稱如果搭上飛機可能會死掉，需要人協助向韓國大使館求助，她的文章引起相關單位關注，入境抵達仁川機場時，確實被驗出安非他命陽性，她自首染毒，目前正在配合調查。

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▲▼金娜靜過去突在限時動態崩潰求救，表示自己在菲律賓有生命危險。（圖／翻攝自金娜靜IG）



事隔6日，她的律師18日向媒體發聲，金娜靜因工作前往菲律賓，在當地認識一名年輕業者A並前往聚餐，只是酒席間A男突然突然掏出槍，恐嚇她「我簡簡單單就能殺死人」，強制把金娜靜的手綁住並戴上眼罩，利用罐裝物強制讓她吸入不明煙霧。

A搶走金娜靜的手機拍下犯案過程，再利用雲端把影片傳給自己，方便未來恐嚇她使用；律師表示「影片可以證明金娜靜處於無法抵抗狀態」，且警方在調查過程中發現該位A男犯下多起刑事案件，目前被通緝中無法返韓。

▲金娜靜律師揭A男恐怖犯案過程。（圖／翻攝自金娜靜IG）



只是金娜靜相當害怕A會危害到她的生命，不敢把所有證據提交給警方，對於外界的質疑聲浪，律師發聲解釋，「想要導正事實，金娜靜是位受害者，請各界克制猜測性言論，並給予她支持與應援」。

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