ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女主播金娜靜遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天氣播報員金娜靜（김나정）臉蛋甜美、身材火辣，也曾是模特兒，怎料近日菲律賓捲入吸毒風波，她在入境被驗出安非他命陽性染毒，並乖乖接受調查。只是她的律師18日對外發聲表示，她是在菲律賓遭到綁住手強制餵毒品，對方拿出槍威脅她，且有影片為證，目前正在配合調查。

▲▼女主播金娜靜在菲律賓出事，律師18日表示她遭強制餵毒，當時被矇眼綁住手。（圖／翻攝自金娜靜IG）

▲女主播金娜靜在菲律賓出事，律師18日表示她遭強制餵毒，當時被矇眼綁住手。（圖／翻攝自金娜靜IG）

金娜靜12日突然詭異發文表示，人在菲律賓吸毒，又聲稱如果搭上飛機可能會死掉，需要人協助向韓國大使館求助，她的文章引起相關單位關注，入境抵達仁川機場時，確實被驗出安非他命陽性，她自首染毒，目前正在配合調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼女主播金娜靜김나정遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程。（圖／翻攝自金娜靜IG）

▲▼金娜靜過去突在限時動態崩潰求救，表示自己在菲律賓有生命危險。（圖／翻攝自金娜靜IG）

▲▼女主播金娜靜김나정遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程。（圖／翻攝自金娜靜IG）

事隔6日，她的律師18日向媒體發聲，金娜靜因工作前往菲律賓，在當地認識一名年輕業者A並前往聚餐，只是酒席間A男突然突然掏出槍，恐嚇她「我簡簡單單就能殺死人」，強制把金娜靜的手綁住並戴上眼罩，利用罐裝物強制讓她吸入不明煙霧。

A搶走金娜靜的手機拍下犯案過程，再利用雲端把影片傳給自己，方便未來恐嚇她使用；律師表示「影片可以證明金娜靜處於無法抵抗狀態」，且警方在調查過程中發現該位A男犯下多起刑事案件，目前被通緝中無法返韓。

▲▼女主播金娜靜김나정遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程。（圖／翻攝自金娜靜IG）

▲金娜靜律師揭A男恐怖犯案過程。（圖／翻攝自金娜靜IG）

只是金娜靜相當害怕A會危害到她的生命，不敢把所有證據提交給警方，對於外界的質疑聲浪，律師發聲解釋，「想要導正事實，金娜靜是位受害者，請各界克制猜測性言論，並給予她支持與應援」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金娜靜, 김나정

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主播李文儀7萬粉專消失！　捲粉專消失潮「哀鴻遍野」…3小時搶救
  2. 曾智希八點檔被推落海…沒領便當　「眼角點痣」全新帥氣造型出場
  3. B.A.P文鐘業迅速返台見粉絲　「緊身上衣超惹火」撩妹：想我嗎～
  4. 《消失的豪門妻》長澤雅美驚爆突然消失！　5任丈夫都是大咖急尋人
  5. 《影后》潘茵茵被指影射蕭薔！女主播發文平反：別讓刻板印象扼殺
  6. 《影后》謝盈萱「唐老鴨逼問」花絮照曝光！　導演嚴藝文就蹲旁邊
  7. 談隔代教養！張瑞夫作文「我的媽媽」都寫阿嬤　遭老師警告無奈全說了
  8. 雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情
  9. 哪有這麼帥的聖誕老公公！Ozone挑禮物送粉絲　宣布12月重磅好消息
  10. 南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366