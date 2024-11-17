閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂團Buzz主唱閔庚勳近年活躍在人氣綜藝《認識的哥哥》中，深受觀眾喜愛的他，也透過該節目尋得人生的另一半，與製作人申基恩於17日正式舉辦婚禮。與他同為《認識的哥哥》班底的藝人李常敏在Instagram分享了婚禮片段，並感動寫下：「庚勳啊…今天的我怎麼了…忍不住幾次紅了眼眶。」

▲李常敏曬出閔庚勳婚禮現場。（圖／翻攝自李常敏Instagram）

影片中可以看到，新郎閔庚勳與岳父擁抱後，帶著幸福笑容牽起新娘申基恩的手，現場氣氛浪漫而溫暖。在賓客席間，姜鎬童露出欣慰笑容，帶動全場送上熱烈掌聲。李常敏形容婚禮是「世上最美的婚禮」，感動寫下：「庚勳啊，好好過日子吧！申基恩PD今天也非常美麗，兩人一路走來的愛情故事讓人深受感動。今天真是個美好的日子。」

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根據韓媒報導，閔庚勳與申基恩的婚禮於首爾中區新羅酒店舉行，僅邀請雙方家人、摯友參與，整個儀式以非公開形式進行。

▲▼閔庚勳親口認證未婚妻長得像Oh My Girl成員Arin。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

閔庚勳今年7月無預警在社群發文宣布結婚消息，隨後透過節目公開與未婚妻相戀的過程，女方曾經短暫擔任《認識的哥哥》製作人，成員經常在節目上虧他，某次女團Oh My Girl登上該節目，他還害羞地透露未婚妻長得像Oh My Girl的Arin，就連製作單位的工作人員們也都認證。