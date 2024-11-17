ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂團Buzz主唱閔庚勳近年活躍在人氣綜藝《認識的哥哥》中，深受觀眾喜愛的他，也透過該節目尋得人生的另一半，與製作人申基恩於17日正式舉辦婚禮。與他同為《認識的哥哥》班底的藝人李常敏在Instagram分享了婚禮片段，並感動寫下：「庚勳啊…今天的我怎麼了…忍不住幾次紅了眼眶。」

▲李常敏曬出閔庚勳婚禮現場。（圖／翻攝自李常敏Instagram）

▲李常敏曬出閔庚勳婚禮現場。（圖／翻攝自李常敏Instagram）

影片中可以看到，新郎閔庚勳與岳父擁抱後，帶著幸福笑容牽起新娘申基恩的手，現場氣氛浪漫而溫暖。在賓客席間，姜鎬童露出欣慰笑容，帶動全場送上熱烈掌聲。李常敏形容婚禮是「世上最美的婚禮」，感動寫下：「庚勳啊，好好過日子吧！申基恩PD今天也非常美麗，兩人一路走來的愛情故事讓人深受感動。今天真是個美好的日子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓媒報導，閔庚勳與申基恩的婚禮於首爾中區新羅酒店舉行，僅邀請雙方家人、摯友參與，整個儀式以非公開形式進行。

▲李常敏曬出閔庚勳婚禮現場。（圖／翻攝自李常敏Instagram）

▲▼閔庚勳親口認證未婚妻長得像Oh My Girl成員Arin。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

▲李常敏曬出閔庚勳婚禮現場。（圖／翻攝自李常敏Instagram）

閔庚勳今年7月無預警在社群發文宣布結婚消息，隨後透過節目公開與未婚妻相戀的過程，女方曾經短暫擔任《認識的哥哥》製作人，成員經常在節目上虧他，某次女團Oh My Girl登上該節目，他還害羞地透露未婚妻長得像Oh My Girl的Arin，就連製作單位的工作人員們也都認證。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們

小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

閔庚勳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員
  2. 閔庚勳婚禮現場曝光！娶回超美《認哥》製作人　前輩男星見證落淚
  3. 正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了
  4. 孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕
  5. 麻吉弟弟辣妻生了！　甜曬一家三口合照：歡迎來到這世界
  6. 愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來
  7. 香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感
  8. 小嫻讀大學「犯低級錯誤」！　認了：阿姨跟不上你們
  9. 友被暴雷《影后》氣炸連夜追！曾莞婷吐心聲「意外出賣導演嚴藝文」
  10. 直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366