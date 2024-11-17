嚴藝文突感觸眼淚潰堤！　楊貴媚見一幕也心疼哭了：無法想像

記者孟育民／台北報導

實境節目《老少女奇遇記》繼第一季走訪全台各地尋找觸動人心的故事之後，第二季為實現三位影后想在海外工作的夢想，拍攝團隊前往日本四個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心。今（17）日楊貴媚、嚴藝文前往高雄舉辦見面會及影城試片會，特地邀請到台鋼雄鷹的球員曾昱磬和啦啦隊女孩Wing Stars一起搶先看第三集，兩位台灣少年赴日追棒球夢，他們的努力和父母的不捨都讓觀眾相當感動。

▲▼《老少女奇遇記2》楊貴媚、嚴藝文赴高雄揪台鋼雄鷹曾昱磬、Wing Stars 一粒等啦啦隊女孩搶先看。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

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由於高雄試片會播出的是《老少女奇遇記2》第三集，節目中三位主持人拜訪兩位在高知中央高校的棒球體育生「國善」和「喬恩」，兩位都是在日本打拚，只為追夢的高中生，在節目中楊貴媚、嚴藝文和鍾欣凌都因為兩個孩子獨自在異地努力的辛苦而落淚。

▲楊貴媚、嚴藝文錄影過程都忍不住落淚。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

台鋼熊鷹的球員曾昱磬在映後分享自己也曾在高知中央高校努力的過程「剛剛硬撐著沒哭出來，但會想到當時在訓練的時候，因為疫情的關係，三年只回家一次，會選擇去高知中央高校不只是想打棒球，還想學一技之長就是日文。」試片會現場皆因棒球追夢少年而淚流不止。

▲曾昱磬分享自己打拼經歷。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

楊貴媚分享自己在高知最有感觸的除了第一集會看到的辣椒油洪大姐之外，就是在高雄場試映的棒球好手黃國善和謝喬恩，「當我們走到棒球訓練場，看到兩個孩子從黃土中奮力爬起，臉上和身上都是泥土粉塵，那一刻我就已經開始心痛，無法想像他們的父母得花多大的勇氣才能放手把孩子獨自飛到日本高知來，做最嚴格的訓練？看到這個景象真的是心疼到不行。」

嚴藝文也回顧當時讓很少落淚的她眼淚潰堤的關鍵：「當我看到喬恩不斷回頭尋找爸媽身影的時候，我的眼淚就真的失控了！」