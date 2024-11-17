方文琳曝「石英西裝筆挺入夢」！ PO合照105字吐不捨：一路好走

記者王靖淳／綜合報導

資深演員石英（林忠平）在上個月27日辭世，享壽82歲，並於今（17）日舉辦告別式，眾多演藝圈好友都前往送上最後一程，女星方文琳稍早也在社群發文寫下105字悼念石英，並PO出彼此過往合照，透露幾天前有夢到對方，「您西裝筆挺入夢來，臉上掛著笑容精神奕奕。」祝福對方一路好走。貼文曝光後，湧入大批網友留言哀悼。

▲方文琳發文悼念石英。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

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方文琳表示，今（17）日是石英的告別式，過程中一切圓滿。作為晚輩的她這段時間將陪伴石英的女兒林千鈺，共同完成頭七、女兒七以及昨日的完七儀式，盡力透過誦經為石英送上祝福，「晚輩的我只想多唸經，大聲唸經給您。」

方文琳透露，幾天前石英曾在她的夢中出現，身穿筆挺西裝、神采奕奕，臉上還帶著笑容，似乎是在向家人及朋友報平安。她感覺到石英想告訴大家，現在的他已經沒有病痛，狀態非常好，讓親友們感到些許安慰。

▲永遠的石英爸爸-林忠平先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

最後，方文琳以虔誠的語氣祈願石英跟隨菩薩一路好走，並向他致上「阿彌陀佛」的祝福，「跟著菩薩一路好走，阿彌陀佛。」貼文曝光後，湧入大批網友紛紛留言表示，「阿彌陀佛」、「一路好走」、「人生舞台，圓滿落幕」。