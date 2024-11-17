看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》播出後吸引不少圈內人關注，女星何如芸近日透過社交平台發表了一篇名為《影后之後的影後》的文章，並公開說「看完之後，我只想去找我的經紀人下跪！」

▲何如芸看完《影后》分享演藝圈3內幕。（圖／翻攝自IG、臉書）

何如芸這些年自己惹出的事不少，「20年輪迴之後硬是要跑回來，還趕不走」，對此她向經紀人致上十二萬分的敬意。而她拍攝八點檔成名，看到《影后》描述八點檔長壽劇那一段，直說「看到我的健檢報告GOT、GPT有紅字（肝臟損傷指標），我只能說，我們真的是用生命在演戲的」。

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除了提及拍八點檔長壽劇真的很傷身體，何如芸看《影后》也證實兩個娛樂圈內幕，包括某些人雖然外表甜美無害，但其實殺傷力極強，並幽默地說「不要問，你會怕！」同樣也是女演員，她坦言：「女演員翻臉是天天上演的戲碼，棚內的人看得見，而外人看不到，但此生最了解彼此的又是對方，因為我們有共同的語言。有這種朋友誰還需要敵人？」

何如芸認為，《影后》說的是演藝圈故事，但其實演的卻是人生，每個人在其中都能找到自己人生中的某片拼圖，因此沒有共感是不可能的。她也鼓勵40歲以上的女演員們繼續努力，「戲棚下站久了，就是你的！」並Hashtag向全天下知道最多秘辛的經紀人致敬。