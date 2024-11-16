《原少A2》畢業旅行即將展開　終於見到家人都哭了

記者葉文正／台北報導

《原少A2》於上週11/9舉辦加場演唱會，同時也是總決賽播出日，演唱會結束後少年們極限趕場至大直美麗華和250位粉絲一起看決賽，共同見證冠軍誕生的時刻。

▲天狼星炸裂開場，獲得一眾導師滿分好評（圖／踢帕娛樂）

總決賽每位少年皆使出渾身解數，毫無保留的釋放所有能量，讓導師們看得相當過癮，直呼就像在看演唱會，狂給滿分，而總決賽錄製當日也有許多選手的家人們親臨現場觀賽，因為賽制而久久無法與家人見面的少年們與家人的互動畫面非常感人，兩小時的總決賽看得大家又哭又笑，非常投入。

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▲寫真拍攝耗時兩天，大手筆拍攝五套衣服，值得一看。（圖／踢帕娛樂）

決賽播畢，節目組特地送給本屆參賽少年一份「畢業禮物」，在長達半年的緊繃賽制後，讓少年們一起到宜蘭拍攝四天三夜的團綜好好放鬆心情，為原少A2畫下完美句點，團綜將分成三集播出，不用練唱、練舞卻仍能長時間湊在一起的時間對少年們來說相當難得，這場畢業旅行中，少年們時尚走秀、親自下廚、泳池狂歡、夜市挑戰，不放過任何瘋玩的機會。

▲演唱會結束趕場太急，連舞台制服都來不及換下來就直奔美麗華的少年們。（圖／踢帕娛樂）

畢業不是結束，一切才正要開始，由七位人氣少年李定、東翰、洪暐、禾雁凱、陳彥旭、Alex、Vin拍攝的全新寫真《原來的夢想：原子少年II寫真書》即將於12月初正式上架，七位少年們於演唱會專訪時便迫不及待的分享了當時的拍攝秘辛，也特別釋出了兩張照片讓大家搶先看。

▲少年們搶先釋出的學院風寫真。（圖／踢帕娛樂）

本次拍攝耗費了兩天，五套服裝輪番上陣，展現少年們的不同面貌，東翰也不藏私的分享自己在拍攝時和禾雁凱意外組成了新CP，在飯店的床上拍了一組很好看的照片，非常滿意，呼籲大家一定要買。此外，少年們也貼心提醒大家，購買寫真首刷版就可以得到限定隨機小卡，其中還有一些會是親簽版小卡，粉絲們必收!

除了即將上市的寫真之外，12/28、12/29原少A2也即將在台北國際會議中心舉行畢業演唱會《FUTURE+》，連續兩天開唱，演唱會的嘉賓卡司以及出道團的演出都令人期待。