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公立游泳池浴室故障「員工態度惹火莊凱勛」！撂重話：10萬我都出

電影頻道／莊凱勛山上驚魂遇「紅衣小女孩」帶去墓園　曹佑寧認了性格壓抑爆失眠

▲莊凱勛（右）、曹佑寧在《鬼們之蝴蝶大廈》有激烈打鬥戲。（圖／記者林士傑攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

曹佑寧、莊凱勛在恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》中有激烈打鬥戲，打得你死我活，兩人接受時報周刊CTWANT專訪，莊凱勛表示雖然曹佑寧看起來精瘦，但大讚棒球國手出身果然還是不一樣，「我被他壓住的時候，是很難掙脫的！」莊凱勛更自爆長大後雖然少有靈異經驗，但小時候跟表兄弟姐妹去山上茶園玩，遇到全身穿紅衣的小女孩站在墓園裡揮手，讓他至今都印象深刻。

電影頻道／莊凱勛山上驚魂遇「紅衣小女孩」帶去墓園　曹佑寧認了性格壓抑爆失眠

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▲莊凱勛小時候曾遇過幾次靈異事件。（圖／記者林士傑攝）

莊凱勛、曹佑寧這次合作雖然僅有2天多的戲份不到，但兩人遇到運動共通話題就聊開，曹佑寧大讚莊凱勛的小腿，精實到跟專業運動員有得比，莊凱勛聽到也當場秀出小腿，笑著附和：「你們看看我的美腿！這是因為踢過4年足球！」莊凱勛則稱讚，曹佑寧身上有少見的演員特質，雖然是第一次合作，但他之前看《KANO》，當金鐘評審看到《華麗計程車》時，就很欣賞曹佑寧，「像他這樣長得帥，又細膩內斂的演員很少，我上次看到的是我的同學莫子儀。」表達對曹佑寧的欣賞，語畢後又開玩笑補充：「拜託你以後別歪掉！」

電影頻道／莊凱勛山上驚魂遇「紅衣小女孩」帶去墓園　曹佑寧認了性格壓抑爆失眠

▲曹佑寧自認個性壓抑，很多事喜歡悶在心裡不說。（圖／記者林士傑攝）

莊凱勛在電影裡飾演脾氣暴躁的家暴男，私下其實是家人擺第一的顧家男，「家人被不禮貌對待」更是他的大地雷，透露過去媽媽去醫院，被醫護人員口氣不好地對待，他也是當場炸開；或是前陣子帶小孩、老婆去公立游泳池，浴室門因為故障頻繁被開，讓老婆小孩有走光可能，見在場人員一副懶得處理的態度，他也是當場表現出不開心的態度，放話：「修一扇門到底需要多少錢，十扇10萬塊我都出！」自嘲當下脾氣一上來，「我完全忘記自己是公眾人物。」

相較之下，曹佑寧坦承性格很壓抑，「我也不太愛說，沒有出口，很多時候都悶著，覺得再這樣下去好像會生病。」認了有時候甚至會煩惱到失眠，因為腦袋轉個不停，還會覺得胸悶需要大口呼吸，不過他近幾年也已經認知到悶在心裡不好，「我後來發現說出來真的會好很多」。

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▲莊凱勛（右）和曹佑寧因合作《鬼們之蝴蝶大廈》發現彼此很有話聊。（圖／記者林士傑攝）

兩人拍鬼片但自認都是大麻瓜，曹佑寧笑說從來沒有靈異經驗，「要怕也要有看過啊！」莊凱勛也說長大後，幾乎從沒遇過，反而是小時候跟表兄弟姐妹去茶園玩，看到一個身穿紅衣服的小女孩燦笑招手，一群小朋友立刻跟過去，走到小路盡頭才發現一邊是斷崖，另一邊則是一排好幾個骨灰甕，神秘的紅衣小女孩則是不知道消失到哪裡，當年的靈異事件直到長大後，大家還時不時想起這段回憶。

另一次則是阿公離開後隔一年，莊凱勛一樣跟兄弟姐妹一起住在阿公家，晚上睡前突然聽到皮鞋聲跟銅板聲，一群小朋友以為是大人來查房，趕緊蓋著被子睡覺，「隔天我們跟阿嬤講，阿嬤聽了眼淚就掉下來，說阿公離開的時候就是幫他穿皮鞋，銅板聲應該是口袋裡的手尾錢，是回家去看孫子了。」《鬼們之蝴蝶大廈》現正熱映中。

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