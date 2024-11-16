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王若琳〈鬼才出道〉唱出成名心聲　當個走在自己喜愛路上的普通人也很好

文／人物誌

「在未來，每個人都會有15分鐘的成名機會。」

安迪．沃荷（Andy Warhol）流傳至今的一句語，精準預料了現代蓬勃發展的網路生態，人們可以透過各式各樣的方式，讓自己獲得成為「網紅」的機會。

而在追逐功成名就的路上，競爭者無數，我們必須披荊斬棘，就算遍體鱗傷，也要一聲不吭、以最完美的姿態走向目標。但這個最終「成功」的人，會不會只是他人期望的總和值，而不是真實的你呢？

金馬徐漢強導演所執導的黑色喜劇《鬼才之道》，以一間沒落的「旺來大飯店」414號房為背景，講述在鬼界的每隻鬼都要打造屬於自己的「嚇人」都市傳說，不然就拿不到「厲鬼證」來保全魂魄。而〈鬼才出道〉是王若琳（Joanna）為電影量身打造的主題曲，以傳達：「儘管沒有觀眾，也要保持永不放棄、掙扎到底的精神，過程看似可悲又可憐，但最後依然能快樂地為自己慶祝。」

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▲金馬徐漢強導演所執導的黑色喜劇《鬼才之道》。（圖／《鬼才之道》劇照，下同）

活成別人期待的模樣，也只是稍縱即逝的燦爛煙火

現今社會，許多人都在尋求被肯定，不管處於那個人生階段，都被主流價值觀所束縛，只有一一達到所謂的「標準」才是走在「正確」的人生道路上。若是不符合這些標準，就好像是犯了天大的錯誤，是個被人看不起的罪人，就像鬼后凱薩琳所嘆：「我們這些鬼都一樣，把自己搞得面目全非，就怕被其他的鬼瞧不起。」

「活成你想像的燦爛煙火／誰在乎／誰是對誰是錯／只要一場好秀」，當我們按著主流步調前行，漸漸地擁有了許多證明「成功」的一切，但在這個過程中，我們也常常會迷失自我，忘了自己真正想要的是什麼。「人生勝利組」的表面，不過是燃燒自己，盡力放出別人想像中的燦爛煙火，一剎那的美好、掌聲，隨即消散。

「到底要怎樣，才能算是被看見？」王淨飾演的同學的質疑深深地拷問著我們，一個人的存在價值到底是什麼？「成功」是解答嗎？或許只有自己才能探索屬於自己的答案了。

不一定要很「特別」，當個走在自己喜愛路上的普通人也很好

人可以一直很成功嗎？又或者成為一直很閃亮的焦點嗎？從凱薩琳跌落神壇又被新人超越的境況，可以知道成功並不是永垂不朽。「解開我的繩索／管它誰是不朽／我情願我是我」，能不能放下過往輝煌，坦然面對這份失敗，再重新定義自己的價值，是凱薩琳要消化的課題，但這何嘗不是我們的寫照呢？

「在哪裡跌倒，就在哪裡躺平」雖然是流行於網路的毒雞湯，但也莫名令人有撫慰之感。失敗只是人生的一部分，並不能完整定義你這個人，所以就算別人用審視眼光看過來時，可以像同學吶喊的「為什麼我那麼廢啊！」試著把痛苦和掙扎排解掉，然後笑笑地拍拍自己說，也許我不特別，但只要能走在自己喜愛的路上，是個平凡到不行的普通人也沒關係。

延伸閱讀

《鬼才之道》：農曆七月應景上映，王淨、陳柏霖、張榕容攜手打造鬼界駭人傳說

心不再被時間凍結：《我們都無法成為大人》以最初的光亮，走過人生的黑暗時刻

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 鬼才之道, 鬼才出道, 王若琳

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