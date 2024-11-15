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鍾欣凌嚴藝文高空滑索不夠看　遇亂流高空痛哭人生跑馬燈

記者葉文正／台北報導

《老少女奇遇記2》即將在本周(17日)於台視、八大登場，主持人楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文也輪番接受專訪，向來恐懼搭機的嚴藝文透露自己玩高空滑索還沒有那麼怕，但在日本某地搭小飛機時遇上暴風雨，亂流讓她嚇到哭，一旁鍾欣凌也頻念經，深怕再也看不到家人。

▲▼《老少女奇遇記》，鍾欣凌(右起)與嚴藝文專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲《老少女奇遇記》，鍾欣凌(右起)與嚴藝文有不少可歌可泣的故事。（圖／記者李毓康攝）

鍾欣凌談到，這次第一站到了高知，就嚇到腿軟：「當地風景很美，也太美，像《大河戀》的場景，當年軍訓有滑過類似的東西，但問到哪個先上的時候，媚姊坦然先上，表情很享受，讓我們覺得不可怕，媚姊很可憐，要承擔很多。」

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▲▼《老少女奇遇記》，鍾欣凌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾欣凌也有無法克服的恐懼時刻。（圖／記者李毓康攝）

嚴藝文就不客氣了，為克服恐懼，上去開始亂罵人，覺得自己像死刑犯，覺得人生要有好多坎，罵了很多F WORD。鍾欣凌也說，跨出那一步太緊張，要蹲很低，「看到下面那麼深，我出不去，製作人要我算了，我跨出後，好像也還好。」但是嚇到軟掉爬不起來。

▲▼《老少女奇遇記》，鍾欣凌(右起)與嚴藝文專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲兩人在高知跟五島被感動到爆哭。（圖／記者李毓康攝）

嚴藝文則認為，高空滑索很像要行刑，但搭飛機更危險，「我們去某島時，遇到大亂流，我還哭了，當時從福岡飛過去，崔姊(製作人)手上有戒指，我們緊緊握再一起，降落後發現手有瘀青，因兩人抱太大力了，很僵硬，小飛機碰上下大雨，真的是最大風雨，連攝影師臉色都很凝重，所以回程就搭船，鍾欣凌還一直念經。」

兩人都覺得，玩滑索上去後反而OK，最難是腳要踏上去，出去就還好，大家真的可以去試試看，四萬十川真的太美了，嚴藝文還挑戰人生第一次吃納豆，但她還是不喜歡吃。

而這次老少女們探訪了在高知苦練棒球的台灣青少年，讓嚴藝文哭到不行：「我真的HOLD不住，我防線潰堤眼淚就如洪水般，小孩們那麼努力，那樣的艱苦，太辛苦了，練球已經夠辛苦了，還有生活壓力，要學習新的語言與環境，他們生活的地方沒什麼可以逛，只會去學校附近的便利商店，四人還擠一間房好辛苦，想說勸他們回台灣好了。」

嚴藝文也提到，「帶這兩位青少年外食時，特別加肉讓他們可以吃個夠，而其中一位只看到媽媽的明信片，爸媽卻沒有來，讓他心情落空，可能情緒累積到，到晚上光聽耳機都哭到爆炸，在某島有阿嬤要送船，當時我們真的要上船了，看到阿嬤來，準備大包小包的食物，小碎步趕過來，我也是感動到崩潰。」


他們在高知看到小選手們努力練棒球，體會到他們看到教練會當機跟發抖，「但日本同學還蠻喜歡他們的，我們也看到很多為愛走天涯的台灣人，例如洪大姊，無怨無悔付出30多年。」

鍾欣凌則搞笑說，穿和服時最好笑：「當時花了40分鐘，超想大便跟放屁，在秋田還扮藝妓，醜到爆炸，媚姊第一個畫，就造成嚴藝文想要給另一個人畫，戴上假髮後，反而覺得媚姊最好看，而且太明顯，我們假髮一戴上去，我就感受到大家想笑，因為真的很醜，他們覺得就我像林美秀，簡直一模一樣，還叫我們去學跳舞，我還蹲不下去，還叫我們去遊街，我已經醜到爆了，接下來的活動，就像志村健大爆笑，老師教我們時，我就耍寶，風田是我們在秋田特別來賓，他根本藏不住直接大笑，我就罵他笑屁，他還說：『我有三個老婆，有多漂亮我也不知道，因為我是瞎子我也看不到。』」把鍾欣凌等三人氣炸。

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楊貴媚, 嚴藝文, 鍾欣凌, 老少女奇遇記

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