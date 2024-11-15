洋女歌迷舉牌：X我！　KIRE凱爾直接開放男、女粉上台「肉貼肉」

記者蔡琛儀／台北報導

KIRE凱爾舉辦首次世界巡演，三個月內走訪香港、新加坡、馬來西亞、紐約、洛杉磯、奧斯汀六大城市，吸引大批海外粉絲關注。他不僅在巡演中展現主持功力，開起脫口秀，更在演唱會中當起「月老」，成功促成一段良緣，更有外國美女高舉中文標語「X我」，另類幫他「應援」示愛，讓KIRE哭笑不得。

▲▼有外國女歌迷大膽向KIRE凱爾示愛。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

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KIRE凱爾每次服裝都會搭配各地的文化特色，如在香港場穿上校服與歌迷同歡，美國場則大膽展現性感風格，不僅個性皮衣皮褲上身，還大秀六塊肌，他也特別針對老外粉絲安排上台互動的橋段，不僅跟女粉絲緊身互貼、耳鬢廝磨，在洛杉磯的演出上竟然還有猛男粉絲自告奮勇上台與他「肉貼肉」，甚至還直接把KIRE扛起來，他笑說：「真的很瘋狂，超失控！而在洛杉磯場的活動上有一位顏面麻痺的粉絲特別來追星，貼心的KIRE特別邀請她上台互動，「雖然她無法微笑，但希望能透過我的笑容來完整她的快樂。」

然而籌備世界巡演的過程並非一帆風順，KIRE透露，此次巡演最大的挑戰就是籌備資金，他一手包辦大小工作，從表演內容、道具、造型、歌單到贊助都自己親力親為，為了開源節流，他甚至在洛杉磯自己租車當司機趕通套，卻因對當地交通規矩不熟悉，導致車子被拖吊，多付了1萬多台幣。也曾為了趕洛杉磯跟奧斯汀兩地表演，整整48小時沒睡。

▲▼KIRE凱爾開放男、女粉絲上台和他「肉貼肉」。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

2024年對KIRE來說是豐收的一年，他首登英國海德公園萬人音樂會，開啟個人首次世界巡迴，並在社群媒體上累積大量粉絲，目前粉絲數高達近45萬，其中海外粉絲比例高達85%。他表示，這趟巡演帶給他最大的收穫是學習，學習如何進步，如何超越自己；他也宣布將於明年2月回到台北舉辦此次巡演的最終場演出，除了表演，還會邀請粉絲上台互動，會是結合綜藝脫口秀的音樂會。