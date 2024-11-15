ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洋女歌迷舉牌：X我！　KIRE凱爾直接開放男、女粉上台「肉貼肉」

記者蔡琛儀／台北報導

KIRE凱爾舉辦首次世界巡演，三個月內走訪香港、新加坡、馬來西亞、紐約、洛杉磯、奧斯汀六大城市，吸引大批海外粉絲關注。他不僅在巡演中展現主持功力，開起脫口秀，更在演唱會中當起「月老」，成功促成一段良緣，更有外國美女高舉中文標語「X我」，另類幫他「應援」示愛，讓KIRE哭笑不得。

▲▼KIRE凱爾宣布明年二月回台北辦第一章世界巡演最終場。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼有外國女歌迷大膽向KIRE凱爾示愛。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE凱爾宣布明年二月回台北辦第一章世界巡演最終場。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

KIRE凱爾每次服裝都會搭配各地的文化特色，如在香港場穿上校服與歌迷同歡，美國場則大膽展現性感風格，不僅個性皮衣皮褲上身，還大秀六塊肌，他也特別針對老外粉絲安排上台互動的橋段，不僅跟女粉絲緊身互貼、耳鬢廝磨，在洛杉磯的演出上竟然還有猛男粉絲自告奮勇上台與他「肉貼肉」，甚至還直接把KIRE扛起來，他笑說：「真的很瘋狂，超失控！而在洛杉磯場的活動上有一位顏面麻痺的粉絲特別來追星，貼心的KIRE特別邀請她上台互動，「雖然她無法微笑，但希望能透過我的笑容來完整她的快樂。」

然而籌備世界巡演的過程並非一帆風順，KIRE透露，此次巡演最大的挑戰就是籌備資金，他一手包辦大小工作，從表演內容、道具、造型、歌單到贊助都自己親力親為，為了開源節流，他甚至在洛杉磯自己租車當司機趕通套，卻因對當地交通規矩不熟悉，導致車子被拖吊，多付了1萬多台幣。也曾為了趕洛杉磯跟奧斯汀兩地表演，整整48小時沒睡。

▲▼KIRE凱爾宣布明年二月回台北辦第一章世界巡演最終場。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE凱爾開放男、女粉絲上台和他「肉貼肉」。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE凱爾宣布明年二月回台北辦第一章世界巡演最終場。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

2024年對KIRE來說是豐收的一年，他首登英國海德公園萬人音樂會，開啟個人首次世界巡迴，並在社群媒體上累積大量粉絲，目前粉絲數高達近45萬，其中海外粉絲比例高達85%。他表示，這趟巡演帶給他最大的收穫是學習，學習如何進步，如何超越自己；他也宣布將於明年2月回到台北舉辦此次巡演的最終場演出，除了表演，還會邀請粉絲上台互動，會是結合綜藝脫口秀的音樂會。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

推薦閱讀

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

KIRE凱爾

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡瓜重回校園　賴慧如竟幫他預訂日照中心
  2. Sandy人脈超狂！餐廳慶生同框「消失10年女星」 網驚：原來是朋友
  3. JX演唱會剛辦完！金俊秀遭女直播主「錄音勒索101次」　2100萬飛了
  4. 鍾欣凌嚴藝文高空滑索不夠看　遇亂流高空痛哭人生跑馬燈
  5. 洋女歌迷舉牌：X我！　KIRE凱爾直接開放男、女粉上台「肉貼肉」
  6. 江老師確診邊緣性卵巢癌！　手術切掉19cm腫瘤「分享術後變化」
  7. 才被求償3000萬...畢書盡遭狂掀黑料　氣炸喊告爆料者：不再容忍退讓
  8. 蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光
  9. 蒂妲史雲頓暗示引退！《隔壁的房間》成最後一部　曝拍片體悟
  10. 小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366