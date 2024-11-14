AcQUA源少年出小分隊！　天橋劈腿「竟爆膝蓋掛彩」

記者蔡琛儀／台北報導

男團AcQUA源少年中的盧佾暘、林毓家、李秉諭組成全新小分隊「AcQUA源少年 R.Y.G.」，推出復古動感舞曲〈Disco Night〉，這首歌曲由曾為韓團N.Flying、Cravity等製作歌曲的紀佳松擔任音樂製作人，並由隊長黃莑茗填詞，舞蹈則由為天團Energy創造16蹲全民風潮的「TPD舞蹈藝術團隊」編排，展現出舞擔組氣勢磅礡的舞蹈表演張力。

▲AcQUA源少年「R.Y.G.」推出復古動感舞曲〈Disco Night〉。（圖／種子提供）

〈Disco Night〉的MV以穿越時空的概念呈現，盧佾暘、林毓家、李秉諭因為現實生活中有一些小煩惱，所以想要逃離現狀，看到了一些舊雜誌、收音機、隨身聽產生了對過去的嚮往，因此穿越回到Disco曲風最盛行的1970年代，與朋友們在派對中歡樂舞動。

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拍攝過程中，成員們面臨了不少插曲，毓家在拍攝天橋舞蹈時，因為連續進行劈腿動作，導致膝蓋磨破皮，他仍堅持完成，他回憶道：「其實在天橋做這動作有點害怕，但為了作品呈現最佳狀態，這一切都值得。」佾暘則在棚內拍攝舞蹈畫面時，因為鋪設很多布幕在地板上，地板有些高低不平，容易失去平衡，幸好後來機智地靠著走位避開險境完成舞蹈。

▲AcQUA源少年「R.Y.G.」由盧佾暘、林毓家、李秉諭組成。（圖／種子提供）

拍攝派對結束後累倒在沙發上的一場戲時，秉諭因為早起拍攝，所以不小心真的睡著了，兩位團員還戲稱他太「入戲」。三位成員經歷一整天高強度舞蹈唱跳拍攝，最終順利完成了這支復古動感好看的MV。