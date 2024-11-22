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迪士尼重磅金曲再+1！《海洋奇緣2》動人「心」樂章　重新揚起8年之洋

記者蕭采薇／台北報導

「唷呼～嗚嘿嘿！」聽到這個聲音，熟悉的樂章搭載著海洋的浪潮聲，你沒聽錯，經典中的經典 《海洋奇緣2》闊別8年重新啟航了！迪士尼一直以來都以其經典音樂和華麗的動畫畫面聞名於世。在《冰雪奇緣》中，我們見證了動畫技術的巨大飛躍，特別是精緻的冰雪效果與扣人心弦的音樂完美結合，創造出無與倫比的視聽體驗。

▲《海洋奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《海洋奇緣2》莫娜回歸。（圖／迪士尼提供）

這種技術升級在《海洋奇緣2》中又更進一步，海洋的波光粼粼與角色的細膩表情，都讓人驚嘆不已仿佛置身於壯闊的海洋，體驗蔚藍帶來視聽的雙重享受，加上續集故事的精彩度，更讓內部認定必須將《海洋奇緣2》搬上大銀幕才能100%展現出此作的威力。
 
迪士尼的冒險故事，從來不會讓人失望，從第一集就帶來滿滿的能量與感動，這次莫娜又要重新帶來不同的澎湃激昂。從音樂到劇情，就連畫風都充滿大地海洋元素的經典動畫，特別是迪士尼動畫經典以扣人心弦的旋律撼動無數人的心。

▲《海洋奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《海洋奇緣2》莫娜再度受到為她領航的祖先們召喚，將深入前所未知的危險水域。（圖／迪士尼提供）

《海洋奇緣2》將延續這份感動，絢麗的深海畫面配合動人心弦的原創音樂，絕對會再掀起全球一波迪士尼歌曲熱潮。故事敘述莫娜在與合作無間的毛伊展開浩瀚無際的冒險航程三年後，海洋公主莫娜再度受到為她領航的祖先們召喚，令她必須展開一場遠渡大洋洲並深入前所未知的危險水域，這次相比第一集除了全員回歸外，還多了許多角色，莫圖努伊族人夥伴們、神秘女妖瑪丹姬、新怪物等等，還有最可愛的嘿嘿雞和噗噗豬這次也會一起登船出航，迎向更勝以往的偉大冒險！

▲《海洋奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《海洋奇緣2》巨石強森也將回歸再次詮釋毛伊。（圖／迪士尼提供）

「奇呼！」熟悉的聲音再度響起，這次巨石強森也將回歸再次詮釋毛伊，以其充滿魅力的聲音賦予角色更多活力和幽默感，為這段旅程增添更多刺激與歡笑。中文版配音也再度請到Matzka回歸，Matzka首次配音就讓網友直呼「根本是毛伊本人」，如今再度收到迪士尼邀約，二話不說就答應接下角色，「再次見到毛伊，有種和老朋友重聚的熟悉感。」

▲《海洋奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《海洋奇緣2》讓人驚嘆不已仿佛置身於壯闊的海洋。（圖／迪士尼提供）

故事也出現新反派，首次挑戰動畫配音的阿爆（阿仍仍），為初登場的邪魅反派配音，坦言一開始相當驚訝，「不太確定自己是否能接下這個重責大任」，不過經過了解角色個性、並聽完角色主題曲後，便自信接下邀約，「瑪丹姬的個性、樣貌都跟我非常相似，雖然我不是壞人（笑），但你們看了電影後就會理解雖然她是反派，但非常有魅力，絕對會是迪士尼動畫的另一個代表性女反派！」

▲《海洋奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《海洋奇緣2》毛伊和莫娜再次展開歷險。（圖／迪士尼提供）

《海洋奇緣2》美國預售首日衝破年度動畫賣座紀錄，甚至打敗同為迪士尼期下皮克斯的全球年度票房冠軍《腦筋急轉彎2》，締造僅次於《死侍與金鋼狼》等大片的傲人成績，來勢洶洶直接鎖定年度冠軍寶座。2024年度壓軸鉅作《海洋奇緣2》 11月28日中英文版全台上映，趕快邀請親朋好友一起前進IMAX戲院，感受熱血沸騰的海上之旅吧！

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海洋奇緣, 海洋奇緣2, 莫娜, 海洋公主

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