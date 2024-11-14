龍千玉憶過往淚崩！　夜市賣卡帶「走到鞋跟斷掉、腳破皮」搏機會

記者孟育民／台北報導

中視週周節目《綜藝一級棒》新一集再度迎來「台語女神」龍千玉，並以「女神龍發燒金曲讚」為主題。不同以往由歌手自行決定演唱歌曲，這次改由龍千玉親自指定哪位歌手演唱哪一首歌。節目中當蕭玉芬和吳申梅合唱〈問花〉一曲時，龍千玉聽到想哭，講評時更是語帶哽咽：「這首歌是王登雄老師的最後一首遺作，其實之前我沒唱過老師的歌，但他就指名說這首歌一定要給龍千玉唱。」

▲龍千玉登《綜藝一級棒》淚崩憶辛酸。（圖／中視提供）

整集節目，龍千玉聽到其他歌手重新詮釋自己唱過的歌，首首勾起她的回憶，「我突然回到我二十幾歲的那個時候，因為『不如甭熟識』，是我第一張閩南語的專輯，那時因為新人上電視很困難，加上那時公司又是新的，所以都是去全省的夜市，拖著一台音箱，自己主持，自己在現場賣卡帶，覺得很辛酸。」訴說往事時龍千玉更是哽咽到無法自己，「有一次走到高跟鞋斷掉，我的腳都破皮。」

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▲龍千玉曾全省夜市賣卡帶腳破鞋跟斷。（圖／中視提供）



當郭婷筠演唱〈心掛意無路用〉，龍千玉也回想起：「紀明陽老師幫我寫這首歌的時候，我想到每次從基隆到台北打拼，這首歌讓我奠定了知名度。」有一次到夜市聽到攤商用這首歌結合商品宣傳，她才感受到這首歌真的紅了。節目中康康也提到與龍千玉的相識過程：「我認識龍千玉的時候她還是個演員，後來改唱國語歌曲，到現在變成台語天后。」