旅日台人為愛走天涯感動楊貴媚　《影后》導演嚴藝文想創作異國戀曲

記者葉文正／台北報導

八大戲劇台本週日（17日）晚間9點播出《老少女奇遇記2》，楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文三位金獎影后再度合體，飛往日本展開異鄉之旅，而第一站在高知安排挑戰高空滑索，一聽到行程直接嚇破姐姐們的膽。

▲楊貴媚（圖右）感動洪大姐（圖中）為愛走天涯。左為嚴藝文。（圖／八大提供）

由於高空滑索的20公尺高度相當於七層樓高，出發前鍾欣凌相對淡定，沿路不停鼓舞大家士氣，一換她上場，驚恐指數飆升，頻頻直呼「我不行！」在高台上掙扎了20分鐘，遲遲不敢踏出一步。最後鼓起勇氣完成滑索任務，鍾欣凌邊哭邊說，這段路好難，一度腿軟無法起身，需要楊貴媚、嚴藝文幫忙攙扶。



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▲張軒睿(右)加入冒險行列。（圖／八大提供）

《老少女奇遇記2》探訪在日本生活定居的台灣人，首集拜訪的洪大姐讓楊貴媚有感而發，她說，對方31年前為愛走天涯，生了孩子後先生過世 ，「一個人很堅強，開個小館子獨立撫養女兒，跟日本人成為好朋友，她竟然覺得自己不能一天不開店，怕身邊的朋友會沒飯吃，很感動。」嚴藝文說，要融入當地的生活，要有極大的韌性跟決心，「像我自己，我可能覺得我會抵擋不住很多的不適應，及文化上面的衝擊，我可能就會回台灣了。」這趟旅程讓她非常佩服這些採訪對象。



▲三人遇上不少感動的故事。（圖／八大提供）

第一站製作單位特別幫嚴藝文設計慶生橋段，邀來曾與她合作《我的男孩》劇中飾演兒子角色的張軒睿，嚴藝文笑說，很驚喜，但在日本期間，「軒睿都被媚姐佔著好不好，我根本沒有時間跟他相處。」此外去體驗高空滑索時，楊貴媚為了陪張軒睿滑，她挑戰了兩次高空滑索，她說：「會去第二次真的是為了陪軒睿，因為他說他有懼高症。」楊貴媚表示自己不是一個膽子很大的人，一開始也是硬著頭皮上的。



《老少女奇遇記2》從高知體驗冒險後，將進入深山、雪地等地造訪當地的旅日台人，嚴藝文說，這次日本行基本上是去吃喝玩樂，所以不太想創作上的事情，「但如果現在要我講的話，可以來拍一段異國戀曲，秋田的雪景，那個畫面很美，只是拍攝團隊可能會累死，哈哈哈哈哈！」《老少女奇遇記2》17日起每週日晚間九點於八大戲劇台播出。