篠原涼子16歲兒「摸外國女生胸部」被抓進警局！　公司還原真相

記者陳芊秀／綜合報導

星二代出事！16歲日本星二代男星市村優汰是篠原涼子與前夫市村正親的大兒子，14日被爆萬聖節當晚對外國人女性伸鹹豬手，被帶到警局偵訊。公司Horipro表示「他已深刻反省自己的行為」。

▲篠原涼子16歲長子市村優汰向女生伸鹹豬手被報警。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，警察相關人士透露，事件發生在10月30日萬聖夜晚上，地點是東京港區的一家便利商店。一名外國女性報警稱，有陌生男子隔著衣物觸摸了她的胸部。警方接獲110報警後趕赴現場，後來發現被指控的對象是資深演員市村正親的長子，隨後帶到警署進行訊問。」

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爆料人士指出，無法理解市村優汰為何有此行為，一度被懷疑是否喝了酒，但經過調查顯示並未飲酒。「受害者起初受到極大驚嚇，但後來逐漸降低了懲罰念頭，考慮到市村優汰是未成年，因此沒有正式立案，最終僅以口頭警告處理。但稍有不慎，這起事件有可能引發更嚴重的問題。」

▲市村正親帶市村優汰入行。（圖／翻攝自IG）

市村優汰經紀公司Horipro向市村優汰確認過程後，做出回應：「這次事件的經過是，他將手搭在走在路上的一對陌生情侶的女生肩上。並沒有飲酒，他已經深刻反省自己的行為。」

據了解，市村優汰在萬聖節裝模仿電影《小丑》，做把臉塗白的扮裝。