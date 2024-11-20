賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕今年9月接下台北101董事長職位，她在18日迎來老公特別為她準備的台北101點燈告白，事後更將夫妻甜蜜合照PO上臉書，不過畫面曝光後卻遭外界質疑公器私用。為此，賈永婕事後發出聲明澄清，今（20）日又在臉書二度發聲，連續道歉12次，「Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕在文中以連續12句「我道歉」開頭的語句，以幽默的口吻細數自己在接下台北101董事長職位後的「罪狀」，包括以創意方式應援中華隊、號召企業捐款偏鄉以及打破官僚慣例等行動，「我道歉不應該公開放閃，我道歉不應該打破慣例官僚，我道歉不應該太有創意，我道歉不應該認真幫中華隊應援，我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用。」

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賈永婕提到，她為中華隊應援時的創意，以及策劃國慶煙火活動和棒球展，雖然帶動觀景台人流成長超過千人次，不過也讓她笑稱自己使團隊「忙到人仰馬翻」。此外，她號召企業捐款偏鄉卻遭質疑公器私用，對此她也做出道歉，同時也透露中華隊相關收藏品持續進駐展覽，吸引更多國內外遊客參觀，特別是日本觀光客。

▲賈永婕遭外界質疑公器私用。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

面對近期爭議及各種挑戰，賈永婕不忘在文末感謝團隊的努力，同時也以樂觀口吻向外界喊話：「Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示支持及給予她鼓勵，「加油」、「有妳真好」、「支持賈董」。

【賈永婕臉書全文】

我道歉不應該公開放閃

我道歉不應該打破慣例官僚

我道歉不應該太有創意

我道歉不應該認真幫中華隊應援….

我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用

我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞

我道歉一直有活動讓同仁很忙

我道歉加放國慶煙火

我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會

我道歉自從到任後業績比同期成長10多%，讓同仁人仰馬翻

我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長1000多人，日本遊客一直來

我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的

但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我❤️