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納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

記者劉宛欣／綜合報導

藝人納豆與女友依依愛情長跑9年，終於在20日宣告求婚成功，且地點選在浪漫的沖繩海灘。稍早，他也親自在臉書寫下即將成為人夫的心情，曝光了完整求婚的誓詞，其中提及自己生病一事，直言「當年也是妳硬拉著我去醫院，讓我現在還能好好地站在妳面前，對妳說這些差點來不及說出口的話」，令人動容。

▲納豆在臉書放上了求婚誓詞。（圖／翻攝自納豆臉書）

▲納豆成功求婚依依。（圖／翻攝自納豆臉書）

納豆20日晚間在臉書曬出求婚現場照，並曝光了完整求婚的誓詞，他表示「跟我在一起的這9年中，應該比妳想的還要刺激很多吧？」提到他拿金馬獎的那年，是女友幫他縫了紅內褲，2年前腦出血陷入險境，他感念「也是妳硬拉著我去醫院，讓我現在還能好好地站在妳面前，對妳說這些差點來不及說出口的話...我要好好地謝謝妳。」

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▲納豆在臉書放上了求婚誓詞。（圖／翻攝自納豆臉書）

▲納豆在臉書放上了求婚誓詞。（圖／翻攝自納豆臉書）

納豆接著說：「謝謝妳的溫柔，包容了我的自傲和我的脆弱。謝謝妳的堅強，照顧了我的無力和我的笨拙。」他提到自己以前總是意氣風發地告訴依依，好好跟著自己，會讓女友過好日子，經歷了諸多人生大事後，他的心境有了轉變，但也誠摯地說「現在的我，不敢這麼說了，但請妳相信我，我一定會比以前更加努力，讓妳當個更快樂、更幸福的公主」。

最後，納豆真情喊話「依依，我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳」，最後依依不負眾望點頭答應，貼文底下吸引了許多關注兩人多年的網友送上誠摯的祝福。

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