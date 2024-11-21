新加坡直擊／金秀賢訪問一半「突喊暫停」　下秒反應讓全場笑翻！

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

稍早，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，兩人與導演一同接受訪問，被問到以前都拍浪漫型的韓劇比較多，這次接下本劇的契機是什麼，沒想到他一聽到這個問題馬上說道「請等一下」，接著轉頭小聲問導演「可以說嗎？我們浪漫指數有多少？」得到對方回應後，才笑著面對鏡頭回應「大概只有百分之十五而已」。

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▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

金秀賢談到自己在《山寨人生》飾演的角色，表示自己從一個平凡的上班族到商人，最後成為一位假貨天王，坦言第一次看到劇本就被題材吸引到，認為角色的生存方式很特殊，且自己有用演技好好地消化；曹寶兒則同樣表示被題材吸引，加上劇本設定在90年代的韓國，可以看到劇組如何呈現當時的場景，覺得相當有趣。

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／Disney+）

不僅如此，金秀賢也分享了這次在活動前提早兩天到新加坡的行程，認為要保持體力「吃很重要」，時隔10年再來，吃了當地美食包含辣椒蟹、胡椒蟹、咖椰吐司、沙嗲等，笑說「該吃的都吃了」。

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）