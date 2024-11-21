ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新加坡直擊／金秀賢訪問一半「突喊暫停」　下秒反應讓全場笑翻！

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

稍早，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，兩人與導演一同接受訪問，被問到以前都拍浪漫型的韓劇比較多，這次接下本劇的契機是什麼，沒想到他一聽到這個問題馬上說道「請等一下」，接著轉頭小聲問導演「可以說嗎？我們浪漫指數有多少？」得到對方回應後，才笑著面對鏡頭回應「大概只有百分之十五而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

金秀賢談到自己在《山寨人生》飾演的角色，表示自己從一個平凡的上班族到商人，最後成為一位假貨天王，坦言第一次看到劇本就被題材吸引到，認為角色的生存方式很特殊，且自己有用演技好好地消化；曹寶兒則同樣表示被題材吸引，加上劇本設定在90年代的韓國，可以看到劇組如何呈現當時的場景，覺得相當有趣。

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／Disney+）

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／Disney+）

不僅如此，金秀賢也分享了這次在活動前提早兩天到新加坡的行程，認為要保持體力「吃很重要」，時隔10年再來，吃了當地美食包含辣椒蟹、胡椒蟹、咖椰吐司、沙嗲等，笑說「該吃的都吃了」。

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒主演。（圖／記者黃庠棻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 曹寶兒, 山寨人生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天女孩自費赴日挺12強！　嘎琳登「東京巨蛋看板」意外成焦點
  2. 小優2年前就被好友控「大嘴巴」！　被嗆到走心當場爆哭畫面曝光
  3. 瑀熙自信「全身都是真的」！　遭疑胸部動刀正面回應了
  4. 新加坡直擊／金秀賢訪問一半「突喊暫停」　下秒反應讓全場笑翻！
  5. 片山凉太合作鄭宜農竟「已讀不回」　傳1封訊息要寫半小時！
  6. 徐乃麟狠揍卜學亮　被高空海盜船嚇到腿軟
  7. 勞動部霸凌案延燒！女主播認也曾受害「列5點自保措施」：別不吭聲
  8. 鄧惠文談AI「性表現」優於人類？思辨「AI伴侶」行不行
  9. 36歲諧星戀愛了！女友被爆神似韓韶禧　是《戀愛捕手4》嘉賓⋯公司曖昧回應
  10. 無名女神小予懷孕「劇痛宮縮險早產」！　緊急住院過程全說了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366