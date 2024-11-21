無名女神小予懷孕「劇痛宮縮險早產」！　緊急住院過程全說了

記者王靖淳／綜合報導

曾是無名小站傳奇正妹的網紅「小予」陳玟予，在今年6月宣布和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，最近她發文透露住院安胎，內容曝光後引發粉絲擔憂。為此，小予事後透過IG限動分享過程，坦言是因頻繁且劇烈的宮縮疼痛而緊急就醫，甚至還被醫生提醒，若寶寶想出來就得讓他出來，「腦袋一片空白。」

▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予提到，事發前三天自己幾乎無法入睡，雖然身體疲憊但始終睡不著，晚上更因宮縮疼痛和胎動劇烈而備受折磨。她坦言：「我也搞不清楚到底是踢的痛還是宮縮痛。」當天疼痛程度突然加劇，她直覺狀況不對勁，便立即趕往醫院檢查。在醫院檢測後，小予被診斷出規律性宮縮，因此醫生開了安胎藥讓她控制情況，不過效果卻不如預期。

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▲小予發文透露住院的原因。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予回憶：「3種安胎藥都還是止不住，後來打安胎點滴，比較強副作用也很大，但就有漸漸穩定。」然而，在留院觀察的12小時中，她感到頭痛、想吐，甚至一度身心俱疲，形容自己整個人快瘋掉，醫生甚至還提醒她，若無法承受副作用或胎兒堅持要提早出生，可能無法避免早產風險，這讓她直呼：「腦袋一片空白。」經過一夜折騰，小予目前已出院，但醫生特別叮囑她，未來需避免過度勞累、縮短行走時間，並多多休息。