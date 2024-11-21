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25萬YTR樑馳昇消失！追12集傻眼：我被剪光了　《黑白大廚》製作組反應超殘忍

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix原創廚藝實境《黑白大廚》掀起全球熱潮，捧紅多位大咖名廚。然而，節目播畢後因賽制不公、參賽者負評等引起爭議。近日，一名25萬健身YTR樑馳昇被爆料其實有參演《黑白大廚》，怎料所有鏡頭被剪光光，他出演廣播節目自嘲：「我全部被剪光了，連續看了3小時都沒看到我，一個人坐在沙發上覺得自己很淒慘！」幕後故事令粉絲驚訝不已。

▲▼25萬YTR樑馳昇參賽《黑白大廚》遭消失　追完12集傻眼：我被剪光了 。（圖／翻攝自樑馳昇IG）

▲25萬YTR樑馳昇其實也有參賽《黑白大廚》，只是全部被剪光。（圖／翻攝自樑馳昇IG）

樑馳昇雖是健身教練出身，但熱愛下廚，《黑白大廚》製作單位在開拍前主動詢問「聽說館長您也很擅長下廚，我們這次要做《黑白大廚》，可以一起合作」，為了要在節目大展身手，他準備了長達好幾個月，並思考第一道料理要做什麼，由於他過去曾開過「布帳馬車（韓式路邊攤美食）」，於是決定端出道地的韓式美食。

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樑馳昇後來確實有參與拍攝，自己準備食材、廚具，從凌晨6點開始拍到夜間12點才結束，幾乎拍了一整天，甚至在節目即將開播時，負責的製作人還傳訊息跟他的經紀人說：「節目要播了，可以抽空看一下喔。」

▲▼▲▼25萬YTR樑馳昇參賽《黑白大廚》遭消失　追完12集傻眼：我被剪光了 。（圖／翻攝自VIVO TV YouTube）

▲▼樑馳昇參賽《黑白大廚》遭消失，製作單位還傳訊息請他準時收看。（圖／翻攝自VIVO TV YouTube）

▲▼▲▼25萬YTR樑馳昇參賽《黑白大廚》遭消失，製作單位還傳訊息請他準時收看。（圖／翻攝自VIVO TV YouTube）

於是樑馳昇邀了兒子、女兒一起收看，怎料發現自己根本沒出現在節目裡，「連續看了3小時都沒看到我，一個人坐在沙發上覺得自己很淒慘！」他還安慰自己「難道是後面幾集才會出現嗎？但我參與的拍攝部分明明全都播」。

樑馳昇追完12集，才意識到自己的鏡頭全被剪光了，他自嘲：「我就這樣不留一絲痕跡地消失了！」事實上，參演《黑白大廚》前必須簽保密合約，友人皆有看到樑馳昇努力練習的過程，只是當時沒人知道原來他是為了《黑白大廚》而忙。樑馳昇原來也有參與該節目，幕後故事公開令網友驚訝不已。

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