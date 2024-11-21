新加坡直擊／朴恩斌槓上薛景求！　認手術戲「親自上陣」原因曝光

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。





▲《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求主演。（圖／記者黃庠棻攝）

稍早，朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，兩人與導演一同接受訪問，朴恩斌在預告中有許多「發狂、激烈」的演出，她笑說「第一次讀本時就覺得角色很有趣，之前就很想演醫生」，也透露不只有預告，後面的劇情還會發生大反轉的故事，希望眾人可以多多期待2025年3月上線。

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▲《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求主演。（圖／記者黃庠棻攝）



這一次朴恩斌、薛景求在《狂醫魔徒》中飾演有師徒關係的醫生，兩人之間有著愛恨情仇，劇中更有許多動手術的場面，朴恩斌透露劇組有找專業教授指導她們正確的手術過程，感言自己因為手太過纖細，找不到代替她演出的「雙手」，所以動手術的場面都是親自上陣，她笑說「我會覺得自己真的可以嗎？」所幸教授覺得跟真實的手術看起來沒有太大差異，給予好評。

▲《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求主演。（圖／記者黃庠棻攝）

薛景求被問到最難的場面，一開始愣了幾秒說道「不知道要怎麼講內」，真實反應讓現場忍不住傳出一陣笑聲，他進一步表示自己也是第一次當醫生，直呼「覺得很難，但幸好有好好地拍攝完了」，透露最難的真的是手術戲，自己的手真的忍不住一直抖，尤其是拿著手術刀的細節部分最難。





▲《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求主演。（圖／Disney+）

不僅如此，朴恩斌透露自己第一次跟迪士尼合作，還能來到新加坡參加記者會，首次體驗都感到非常新鮮，笑說「覺得好國際化」，接著低頭害羞直呼「還看到我自己喜歡的迪士尼角色，好開心」。《狂醫魔徒》講述一名飽受折磨神經外科醫師世玉（朴恩斌飾），在與指導前輩（薛景求飾）爆發衝突之後發現自己被棄置一旁，世玉因此開始執行非法手術，直到再度遇見這位前輩。

▲《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求主演。（圖／Disney+）