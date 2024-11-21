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苗可麗錄影突飆罵曾國城　下跪道歉還撂話要辦告別式

記者葉文正／台北報導

由曾國城、大霈主持的民視、八大、中華電信、LINE TV《我的成長》本週播出苗可麗的成長故事，不同於戲劇上罵人兇悍的公車萍，童年時期「傻憨呆」的苗可麗考了倒數第二名，卻引以自豪，還當著親戚朋友面大聲說出來，還遭了爸爸一頓揍。

▲苗可麗表演罵人飆罵城哥後馬上跟城哥下跪道歉。（圖／民視提供）

▲苗可麗(右)表演罵人，飆罵城哥後馬上跟城哥下跪道歉。（圖／民視提供）

苗可麗自認從小邏輯跟人家不一樣，還自認為考倒數很好啊，理由是去跨年不是都要倒數？後來因為學科不好被送去音樂班，拉小提琴回家不知道要練習，上課拉出的音像是「殺鴨」，被老師狠狠賞巴掌；參加合唱團不知道要背歌詞，在台上空對嘴，天兵的她甚至語出驚人的說：「練琴跟讀書從來沒人跟我說，回家要練習」，讓製作人忍不住問：「苗可麗是怎麼平安長大的」。

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▲苗可麗表演罵人飆罵城哥後馬上跟城哥下跪道歉。（圖／民視提供）

▲苗可麗想到自己一生忍不住飆淚。（圖／民視提供）

上了國中情竇初開，她喜歡上校草，談了純純的初戀，幫同學倒垃圾偷偷遞情書給喜歡的男生，沒想到收到回信後，引起校內太妹的忌妒被圍住罵：「妳很騷喔？」，呆萌的苗可麗居然「想一想」還回：「我沒有啊」，被太妹拍臉恐嚇要離校草遠一點，不然要「出入注意人身安全」，思考異於常人的她居然還跟人家說「謝謝」讓大家噴笑。

▲苗可麗表演罵人飆罵城哥後馬上跟城哥下跪道歉。（圖／民視提供）

▲李玉璽(右)與鄭茵聲飾演苗可麗年輕時期。（圖／民視提供）

後來因為交往校草陪伴他在校園散步，還走到腳拇指發炎，這一段故事在短劇中，由扮演苗可麗和校草的鄭茵聲和李玉璽穿得像「冬季戀歌」一樣還原當時走過春夏秋冬走到腳指發炎的情境，結果兩位演員走到最後腳趾沒有發炎，倒是全身濕透，演出了一場「濕背秀」。看著實境短劇演出笑到哭的苗可麗，直說9成9超逼真還原，真的是她青春無悔的紀錄片。

戀愛腦的她不愛讀書，在青年中學一年級15歲就發片出道，自認要當偶像堅持唱國語歌，結果出去作秀被要求唱閩南語。偶像夢碎的她去跟蔡振南學唱歌，被要求憋氣、爬大肚山甚至吹汽球，含淚苦練肺活量，沒想到唱片成績普普一直未有知名度。後來經朋友介紹到戲劇圈，第一句的對白就只有生小孩慘叫的「啊」，在戲劇圈一直不受重視的她終於才在2002年以「公車萍」一角爆紅初嘗走紅滋味。

節目短劇將她當年在等紅燈時，被路人第一次認出的經典畫面演出，苗可麗說：「我怎麼看到這一幕就開始想哭了」，苗可麗說節目中的短劇很完整地把她的人生演出來，鉅細靡遺的程度讓她想放在告別式給人看，苗可麗認真問製作人李慧蘭：「到時候影片可以借我嗎？」，一句話又哭又笑卻也點出她樂觀豁達的開朗。

節目中苗可麗被要求罵一下大家，硬底子的她說來就來，直接飆罵主持人曾國城，罵完的時候回神，嚇得跟曾國城下跪，可愛的舉動也全場笑聲不斷，被苗可麗罵傻的曾國城也哭笑不得。

節目最後提到苗可麗最脆弱的話題，自認不是好女兒跟好媽媽，她工作時間佔據她人生大部分，分享在醫院照顧83歲媽媽，她盯著一旁的空氣一整晚，用念力要旁邊不好的能量退散。也分享自己生完女兒滿月就獨自北上工作，直到前陣子才特別空出20天在英國陪伴留學的女兒，這可能是女兒這一生擁有媽媽最長的一段時間。懂事的女兒從小就缺乏她的陪伴，想到接下來女兒一個人要面對未知的未來，心疼不已的她在節目中分享了她的心路歷程。整段節目又哭又笑，在主持人曾國城、大霈的穿針引線下，看著短劇陪伴著來賓把每個人的故事分享給觀眾。

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