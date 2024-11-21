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勞動部霸凌案延燒！女主播認也曾受害「列5點自保措施」：別不吭聲

記者劉宛欣／綜合報導

勞動部勞發署北分署職場霸凌案持續延燒，引起社會各界討論。對此，經常透過臉書分享時事看法的主播宋燕旻，也於21日發文坦言自己過去曾經歷過職場霸凌，身為過來人，她列舉出5點遇到這類狀況時應採取的措施，鼓勵所有勞工勇敢拒絕霸凌。

▲宋燕旻分享遭遇霸凌時應採取的措施。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

▲宋燕旻分享遭遇霸凌時應採取的措施。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

宋燕旻對於這次的勞動部職場霸凌事件感到氣憤，她回想過去還是菜鳥時期，因為沒有社會經驗，因此很難分清楚是霸凌、嚴格或是教導，直呼「我甚至曾經相信是自己太笨、太菜，所以才會被電的那麼慘！」近十年有了經驗的她沒有再遇到職場霸凌，她提醒所有勞工：「請記得大家都是出來領薪水的，雖然有人可能職位比較高，就算是給錢的老闆，都沒有人有資格踐踏另外一個人！」

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宋燕旻進一步表示「員工們，我們都是人生父母養的，真的大不了換工作就好」，即使會有生計上的困頓，但沒有什麼事情比輕生更難。

▲宋燕旻分享遭遇霸凌時應採取的措施。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

▲宋燕旻提醒不要悶不吭聲。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

宋燕旻列出了遇到霸凌時須謹記的5項措施，第一是「蒐證」，把霸凌過程錄下來，並且截圖對話訊息、郵件，還可以進一步進行分類，例如髒話類、侮辱類，或按照時間軸整理。不管有沒有法律效力，都先蒐集起來，等到真的要用時，再由專家來判斷。第二為「取得背書」，承受極大心理壓力就去看身心科，讓專家證明自己因霸凌而受影響，如果有動粗行為，即使是輕傷，也可以去驗傷。

再來第三點則是「找盟友」，宋燕旻認為霸凌很可能不是個案，可以嘗試積極找尋同事協助，這也有助於後續檢舉、申訴，她表示「如果只有你單純被針對了，有同事成為盟友，也可以幫你作證」，掌握了前3點後，就可以進行「申訴」，大公司會有工會、員工諮詢健康部門，可以直接向相關單位或更高層級的長官、人力部門投訴。小公司或單位不願處理，則可以向政府申訴。

▲宋燕旻分享遭遇霸凌時應採取的措施。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

▲宋燕旻貼文。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

最後一點就是「爆料」，身為新聞媒體工作者，宋燕旻喊話「快來找我們！不管平面還是電視媒體都有爆料信箱或是粉專，只要你有足夠資料，經過記者長官判斷情節重大，我們都很願意協助報導。」尤其如果是公部門，媒體大多願意大肆報導，郊遊全民一起檢視，她也歡迎網友私訊自己，並提醒「不要悶不吭聲做傻事」、「請大家好好愛惜自己的生命，不要讓壞人好過」。

►全國勞工主管機關聯絡資訊
 

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