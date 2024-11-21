片山凉太合作鄭宜農竟「已讀不回」　傳1封訊息要寫半小時！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手片山凉太憑電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉入圍第60屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，更憑此歌曲摘下第35屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，而他也將推出全新專輯，首波先行單曲〈我一直都以為我是一個人〉找來才女鄭宜農合作。

▲片山凉太和鄭宜農合作歌曲〈我一直都以為我是一個人〉。（圖／大元娛樂提供）

片山凉太出生於日本，父親是日本人，母親是馬來西亞人，他一直很欣賞鄭宜農的音樂，並對她的創作才華深感佩服，「宜農的聲音就像一道指引的光，帶領我在創作中找到出口。」他們的合作過程非常愉快，片山凉太說：「宜農傳回來的錄音，我一聽就非常喜歡！她的加入，不僅讓歌曲更完整，還巧妙地在音樂中形成了一種相互呼應的對話。」

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鄭宜農對片山凉太的音樂也有很高的評價，她說：「他的歌詞很單純，提出很直接的問題。」她發現片山凉太比想像中更安靜、害羞，「雖然他臉上一直掛著淡淡的笑容，但他會突然露出很犀利的一面，還挺有趣的。」但首次與台灣歌手合作，片山凉太坦言自己遇到了一些「文化隔閡」，由於擔心自己的中文表達不夠準確，他在傳給鄭宜農的訊息時總是反覆推敲，「打一條訊息常常要花半個小時，反覆修改，深怕表達有誤。」讓人誤以為他是個「已讀慢回」甚至「已讀不回」的人。

▲片山凉太以電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉入圍第60屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，更摘下第35屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」。（圖／大元娛樂提供）

他也透露，這首歌靈感源於創作中的孤獨：「籌備新專輯期間，從創作、選曲、編曲、錄音等所有工序都一手包辦，兩個月以來，除了吃飯和睡覺，其餘時間幾乎都待在錄音室裡，幾乎與世隔絕。」也直言：「很享受這種與世隔絕的隔離感。」