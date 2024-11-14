《我推的孩子》漫畫完結！　作者光速宣布新連載…慘遭日網出征

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣漫畫《我推的孩子》在14日發表完結篇（第166集），連載至今4年半終於畫下句點。漫畫原作者赤坂明（赤坂アカ）同日發表2025年春天推出新連載，不料消息一出網友紛紛吐槽「不會再追了……」。

**本文涉及漫畫完結觀後感請斟酌閱讀**

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▲《我推的孩子》漫畫今日完結，作者遭批評。（圖／翻攝自X）

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《我推的孩子》是赤坂明原作、橫槍萌果作畫，自2020年4月開始連載，描述人氣女偶像星野愛秘密懷孕生下雙胞胎，故事涉及轉生奇幻、也描述偶像界、演藝圈的種種內幕。《我推》2023年推出動畫版，不但掀起轟動，演唱主題歌〈IDOL〉的音樂組合YOASOBI也跟著爆紅，現在更翻拍真人影集、電影，影集預計11月28日上線，電影版將於12月20日上映。

然而漫畫故事邁入尾聲時，頻頻受到讀者批評。作者赤坂明14日在社群平台發文：「連載至此完結，但接下來會有附加18頁的單行本，並推出描寫有馬和黑川過去與未來的小說。若還願意再陪伴一下的讀者，希望您也能追隨這些後續作品。在此衷心感謝大家一路以來的支持，真的，非常感謝大家！」他接下來2025年春天會發表全新連載，與あおいくじら（藍鯨）以及4人漫畫家組合「アジチカ」組成製作團隊，故事將在充滿童話色彩的世界中展開，描述王子與公主之間的愛情。

▲《我推的孩子》赤坂明發文。（圖／翻攝自X）

▲赤坂明將與漫畫家合作推新連載。（圖／翻攝自X）



日網則怨氣難消，眾人留言「不珍惜自己作品的作者這印象已經根深蒂固了吧」、「怎麼說也很難再追這個人的作品了……，現在就能預見它會四分五裂、最後草草收場，讓人感到消化不良」、「夠了吧，反正到最後肯定會覺得麻煩，隨便敷衍收尾就是了」。還有人湧入赤坂明的X留言「辛苦了……但是，下次請不要再創作虎頭蛇尾的作品了」。

▲赤坂明被網友留言批評「不要再虎頭蛇尾」。（圖／翻攝自X）

▲網友用梗圖表達看完《我推的孩子》完結後的心情。（圖／翻攝自X）