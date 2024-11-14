失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

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失婚女星與富商半同居認愛！　鈴木紗理奈被記者告知「他已婚」秒崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

47歲日本女星鈴木紗理奈從寫真偶像出道，演過日劇代表作《愛美大作戰》，後來活躍綜藝節目《男女糾察隊》。離婚10年的她被週刊發現新戀情，原本大方認愛，不料記者告知男方已婚，當場震驚哭了。

▲▼鈴木紗理奈離婚10年爆新戀情，但被告知男方已婚。（圖／翻攝自IG）

▲鈴木紗理奈離婚10年爆新戀情，但被告知男方已婚。（圖／翻攝自IG）

據《週刊文春》報導，緋聞中的富商是50多歲的企業家，所經營的公司總部位於愛知縣，主要從事機器人設計與製造。他與鈴木紗理奈一年前透過熟人介紹認識，因為都喜歡打高爾夫而逐漸親密，並在東京港區的豪宅大樓「半同居」，但雙方共同的友人爆料，他其實在愛知已有妻子和孩子，與鈴木紗理奈是不倫關係。

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鈴木紗理奈被週刊直擊多次進出豪宅，與富商約會，並接受媒體訪問一小時。當她從記者口中得知富商已有老婆，表情驟變，震驚回答「欸！不是真的吧，不是真的吧，不是真的吧，不、不、不是真的吧……。」她當場哽咽淚崩，強調絕對不會搞不倫。

▲▼鈴木紗理奈離婚10年爆新戀情，但被告知男方已婚。（圖／翻攝自IG）

▲▼鈴木紗理奈離婚10年爆新戀情，但被告知男方已婚。（圖／翻攝自IG）

▲鈴木紗理奈喜歡打高爾夫球，因此與富商關係日漸親近。（圖／翻攝自IG）

過去鈴木紗理奈曾有一段婚姻，2008年嫁給雷鬼歌手並生下一子，2013年離婚後，以單親媽媽之姿持續演藝工作，並活躍綜藝節目。而她被《週刊文春》告知男友已婚，隔天上節目還碰上國民民主黨代表玉木雄一郎的不倫風波，當時她聽著另一位女名嘴談被丈夫背叛的遭遇，僅點頭不發一語。

據《Sponichi Annex》報導，鈴木紗理奈的經紀公司回應：「（鈴木）完全不知情對方已婚，對於此事不會再發表任何聲明，請給她一些空間。」知情人士表示：「她很受傷，已經不再與該男子聯絡。」她原本是評論節目的固定嘉賓，電視台回應，「透過經紀公司進行事實確認，將採取適當措施」。業界人士透露，她目前仍會繼續在節目露臉。

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