年度最性感男人揭曉　《噤界》導演約翰卡拉辛斯基

▲年度「最性感的男人」約翰卡拉辛斯基,也是Prime Video影集《湯姆克藍西之傑克萊恩》的男主角。(圖/Prime Video提供)

圖文/鏡週刊

一年一度的「最性感的男人」(Sexiest Man Alive)又來囉,今年《People》雜誌宣佈得主是從演員跨足到幕後的約翰卡拉辛斯基(John Krasiski)。他在台灣知名度可能不如老婆,也就是《穿著Prada的惡魔》扮演壞心眼助理的艾蜜莉布朗(Emily Blunt)。

45歲的約翰卡拉辛斯基從喜劇發跡,最初是影集《我們的辦公室》(The Office)一連演出了9年。在2018年推出自導自演、與妻子艾蜜莉布朗合作的恐怖片《噤界》(A Quite Place),讓觀眾大吃一驚,電影大賣之餘還衍生出兩部續集。此外他在2016年轉戰動作片戲路,演出《13小時:班加西的秘密士兵》(13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi),獲得不錯評價。這讓他有機會演出改編暢銷諜報小說的Prime Video影集《湯姆克藍西之傑克萊恩》(Tom Clancy's Jack Ryan)。儘管拍了4季後於去年全劇落幕,但現在也正積極規劃電影版,使得他成為大小銀幕上扮演最久的傑克萊恩。

▲過去曾有多位男星都扮演過改編自暢銷諜報小說的傑克萊恩,約翰卡拉辛斯基是扮演最久的。(圖/Prime Video提供)

按照慣例,揭曉儀式與電視節目《荷伯報到》(The Late Show with Stephen Colbert)合作,約翰卡拉辛斯基被請來錄影現場發表感言,同時也推出搞笑短片、分享他的性感秘訣。當然有人得獎,就有人負責崩潰,前年的得主克里斯伊凡(Chris Evans)以躺在病床上的方式客串露臉,象徵把這個頭銜傳承下去。

至於「最性感的男人」的頭銜,約翰卡拉辛斯基透露當他把消息告訴老婆艾蜜莉布朗的時候,自己非常開心。而艾蜜莉布朗的反應是,想把印有這個頭銜的雜誌封面做成壁紙,然後把家門口整個包起來,「我們的小孩應該會喜歡這點子,他們不會覺得很怪。」

▲艾蜜莉布朗(左)與約翰卡拉辛斯基(右)這對夫妻檔,曾合作一起演出恐怖片《噤界》。(圖/UIP提供)

至於他自己聽到這個稱號的直覺反應是,「這是在開玩笑嗎?這世界怎麼了?!」他同時取笑自己,「我的兄弟應該都沒辦法想像,怎麼多年過去,我變成最性感?!」畢竟多年以來,約翰卡拉辛斯基都是以想像力豐富聞名,無論目前或幕後,但想像成為「最性感的男人」?!這真的始料未及。

對於被封為「最性感的男人」,約翰卡拉辛斯認為接下來自己應該要負擔更多家務事,「因為老婆一定會說,『好吧,你得想辦法證明你真的夠性感!』」但他也說其實與艾蜜莉布朗的婚姻生活是非常美好的,「你會不斷地學習、改變與進化,這是很美好的,我很幸運能跟她一起體驗這一切。」



