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年度最性感男人揭曉　《噤界》導演約翰卡拉辛斯基

年度「最性感的男人」約翰卡拉辛斯基，也是Prime Video影集《湯姆克藍西之傑克萊恩》的男主角。（Prime Video提供）

▲年度「最性感的男人」約翰卡拉辛斯基，也是Prime Video影集《湯姆克藍西之傑克萊恩》的男主角。（圖／Prime Video提供）

圖文／鏡週刊

一年一度的「最性感的男人」（Sexiest Man Alive）又來囉，今年《People》雜誌宣佈得主是從演員跨足到幕後的約翰卡拉辛斯基（John Krasiski）。他在台灣知名度可能不如老婆，也就是《穿著Prada的惡魔》扮演壞心眼助理的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）。

45歲的約翰卡拉辛斯基從喜劇發跡，最初是影集《我們的辦公室》（The Office）一連演出了9年。在2018年推出自導自演、與妻子艾蜜莉布朗合作的恐怖片《噤界》（A Quite Place），讓觀眾大吃一驚，電影大賣之餘還衍生出兩部續集。此外他在2016年轉戰動作片戲路，演出《13小時：班加西的秘密士兵》（13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi），獲得不錯評價。這讓他有機會演出改編暢銷諜報小說的Prime Video影集《湯姆克藍西之傑克萊恩》（Tom Clancy's Jack Ryan）。儘管拍了4季後於去年全劇落幕，但現在也正積極規劃電影版，使得他成為大小銀幕上扮演最久的傑克萊恩。

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過去曾有多位男星都扮演過改編自暢銷諜報小說的傑克萊恩，約翰卡拉辛斯基是扮演最久的。（Prime Video提供）

▲過去曾有多位男星都扮演過改編自暢銷諜報小說的傑克萊恩，約翰卡拉辛斯基是扮演最久的。（圖／Prime Video提供）

按照慣例，揭曉儀式與電視節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert）合作，約翰卡拉辛斯基被請來錄影現場發表感言，同時也推出搞笑短片、分享他的性感秘訣。當然有人得獎，就有人負責崩潰，前年的得主克里斯伊凡（Chris Evans）以躺在病床上的方式客串露臉，象徵把這個頭銜傳承下去。

至於「最性感的男人」的頭銜，約翰卡拉辛斯基透露當他把消息告訴老婆艾蜜莉布朗的時候，自己非常開心。而艾蜜莉布朗的反應是，想把印有這個頭銜的雜誌封面做成壁紙，然後把家門口整個包起來，「我們的小孩應該會喜歡這點子，他們不會覺得很怪。」

艾蜜莉布朗（左）與約翰卡拉辛斯基（右）這對夫妻檔，曾合作一起演出恐怖片《噤界》。（UIP提供）

▲艾蜜莉布朗（左）與約翰卡拉辛斯基（右）這對夫妻檔，曾合作一起演出恐怖片《噤界》。（圖／UIP提供）

至於他自己聽到這個稱號的直覺反應是，「這是在開玩笑嗎？這世界怎麼了？！」他同時取笑自己，「我的兄弟應該都沒辦法想像，怎麼多年過去，我變成最性感？！」畢竟多年以來，約翰卡拉辛斯基都是以想像力豐富聞名，無論目前或幕後，但想像成為「最性感的男人」？！這真的始料未及。

對於被封為「最性感的男人」，約翰卡拉辛斯認為接下來自己應該要負擔更多家務事，「因為老婆一定會說，『好吧，你得想辦法證明你真的夠性感！』」但他也說其實與艾蜜莉布朗的婚姻生活是非常美好的，「你會不斷地學習、改變與進化，這是很美好的，我很幸運能跟她一起體驗這一切。」


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鏡週刊, 約翰卡拉辛斯基, 艾蜜莉布朗, 噤界

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