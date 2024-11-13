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八點檔2惡角親兄弟殘殺！　江國賓轉頭一看「霍正奇落淚」秒傻眼

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情高潮一波接著一波，收視不斷衝高，近日老奸巨猾的江國賓和霍正奇兩人展開兄弟大戰，江國賓剛面臨女兒何依霈被退婚，緊接著親兄弟「鬼王」霍正奇終於要跟他攤牌，將三十年的仇恨和情感一一攤開。

▲《願望》江國賓、霍正奇。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇兩大惡角互相殘殺。（圖／三立提供）

在劇中，江國賓年輕時為了能夠得到高家的繼承權，故意設計綁架案殺人嫁禍給弟弟霍正奇，讓他逃亡國外，這一逃就是30年，而霍正奇在劇中面臨寶貝女兒許鈞鈞意外墜樓，同時也發現過去一切都是哥哥江國賓的計謀，遭到親兄弟的深深背叛，決定查出真相。

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▲《願望》江國賓、霍正奇。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇兩大惡角互相殘殺。（圖／三立提供）

這場戲充滿了張力和情感的深度，江國賓和霍正奇兩人對戲不僅考驗演員的演技，還要較量和情緒的層次堆疊，也讓觀眾能感受到那種深刻的兄弟情和內心的掙扎，江國賓說「只怕自己壞不過霍正奇。」

日前拍攝一場兄弟倆攤牌把話說開，因為鬼王霍正奇受不了隱藏多年的怨氣，所以就先動手開打，打了叫江國賓跪在地上道歉，後來江國賓理智斷線，甚至拿枕頭要悶死霍正奇，兩人終於把埋在心裡三十多年的怨氣全說出來，兄弟之間多年的恩怨，終於在這場戲中得以釋放。

▲《願望》江國賓、霍正奇。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇兩大惡角互相殘殺。（圖／三立提供）

而說到劇中兄弟為何會造成怨恨，主要就是媽媽比較偏袒弟弟，讓心態不平衡，也就此埋下了害親兄弟禍根，後來媽媽張琴也道歉說如果你們兄弟要相殘的話，順便把我殺死好，因為都是我沒教好。

江國賓笑說與霍正奇兩人對戲演技完全沒有問題，坦言「因為我們兩個角色比起來，他還是比我善良一點，其中有句對白江國賓對霍正奇說『你哭越大聲我就越高興！』江國賓在拍攝現場就問他說『你等下會哭還是眼眶紅？』但霍正奇就是不講，拍時當江國賓一轉過頭來，發現他眼淚流下來，笑說『他好老奸喔，把我的戲都搶光了。』」

▲《願望》江國賓、霍正奇。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇兩大惡角互相殘殺。（圖／三立提供）

霍正奇也笑說江國賓給的情緒很好，因為兩人是兄弟，他還是尊敬哥哥，就是心裡面的那種怨恨，再怎麼樣他是我哥哥這層關係甩不掉的，所以心裡面的掙扎很痛苦，就很自然哭了，演完之後都忍不住說好過癮。

江國賓演多了反派，大家都好奇嘴臉表情會不會帶到生活裡面去，他笑答不會，家裡面也沒有人可以看到我的嘴臉，表示「因為演戲演那麼久拿捏應該OK，以前年輕的時候可能比較不知道方向怎麼拿捏，現在年紀大了，就大概知道下了戲跟上了戲是不一樣。」

▲《願望》江國賓、霍正奇。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇兩大惡角互相殘殺。（圖／三立提供）

霍正奇也覺得自己多年經驗，情緒層次上面來講，要給多少情緒，會慢慢堆疊，該爆就要爆，而霍正奇在劇裡一開始將鬼王表現得很兇殘，之後回家在媽媽面前又展現赤子之心的一面，他笑說現在還是會搞笑一下。江國賓笑說兩人合作很多次，之前霍正奇還演他長輩，所以兩人都滿熟悉，只是私下不太會聯絡，但兩人最有緣就是吃素一族，私下各有不同的嗜好，霍正奇愛騎單車、爬山，江國賓則愛路走，還是會關心彼此的生活。

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江國賓, 願望, 霍正奇

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