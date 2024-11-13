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陳芳語遭上銬囚禁還鎖喉...驚悚畫面曝！　「兇手」竟是創作歌手

記者蔡琛儀／台北報導

經過三年的沉澱，李杰明再度推出全新單曲〈黎明〉，並邀請陳芳語共同演唱，除了透過歌詞唱出愛情中的控制慾，MV中更有囚禁、上手銬和腳鐐以及360度監視攝影機的橋段，展現出情感中極度想要控制對方的慾望。李杰明坦言自己現實中也是100%的控制狂，讓陳芳語相當驚訝。

▲▼李杰明、陳芳語〈黎明〉。（圖／陶山音樂提供）

▲▼李杰明、陳芳語合作歌曲〈黎明〉。（圖／陶山音樂提供）

▲▼李杰明、陳芳語〈黎明〉。（圖／陶山音樂提供）

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他解釋，雖然他明白控制他人是不對的，「但我又努力壓抑自己想控制別人、來滿足我壓抑不安的情緒，才會那樣去糾結。」這也是李杰明首度與陳芳語合作。他透露，這首歌的曲早在幾年前就已經由陶山完成，他曾多次嘗試寫歌詞，都無法駕馭它，直到遇到陳芳語，他的靈感才爆發出來。陳芳語也盛讚李杰明是一個非常有想法、有實力的人。

MV以監視控制與被囚禁窺視兩面向呈現，陳芳語被囚禁在全白房間，戴上手銬與腳鐐，並被攝影機環繞拍攝著，以精湛演技層層堆疊無辜、抓狂到崩潰的情緒，陳芳語表示：「在拍的當時，想到被困住卻沒辦法求救的感覺，感受情緒失控、很煩躁、很瘋狂。」而李杰明則是身處暗黑色調空間，藉由電視監視對方一舉一動，從因憤怒想控制對方到瀕臨發瘋的戲謔感，再到覺醒、反省錯誤的傷心，演技大噴發，就連導演喊卡時，情緒一度激動到不能自已。

▲▼李杰明、陳芳語〈黎明〉。（圖／陶山音樂提供）

▲李杰明坦言自己現實中是控制狂。（圖／陶山音樂提供）

最後MV大反轉，李杰明成為被控制囚禁的人，而陳芳語黑化成控制者，象徵「原本的掌控者，最後發現自己也身陷在被控制之中」，展現在愛情裡對另一本強烈控制慾，也會逐漸反噬自己的靈魂。

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