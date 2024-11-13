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超越16蹲！　謝金晶穿高跟鞋「連飆100跳」竟讓舊疾險復發

記者蔡琛儀／台北報導

謝金晶推出新專輯《出運啦》，同名新歌為三立電視八點檔《願望》的片頭曲，她馬拉松式的連續14小時拍攝MV，收工後累到連睡14小時，謝金晶直呼才挑戰完MV拍攝，接著再拍專輯封面照，為了呈現騰空的出運雀躍感，就這樣的穿著高跟鞋拼命跳了100下才拍到畫面，「有別16蹲，我挑戰100跳，拍完後腳底痛到抽筋無法走路，筋膜炎舊疾差點復發。」

▲▼謝金晶〈出運啦〉。（圖／豪記提供）

▲謝金晶推出招運新歌〈出運啦〉。（圖／豪記提供）

新歌的節奏設計與過往不同，謝金晶坦言，近年來連續推出3張舞曲專輯，拍MV前必須密集練舞，體力狀態隨時都要保持最佳狀態，每次演出都要像第一次跳舞般的活力十足，每首舞曲呈現都是表面風光，代價卻是咬著牙硬撐過來的，而為了做好稱職的唱跳歌手，遍體麟傷，全身無一處倖免，「我常自嘲我很愛自虐，雖然如此，這幾年自從唱跳演出後，體力變得超好，每場演出已經可以應付自如，不再像當初只要唱跳演出後，在舞台上喘氣到無法說話，現在已經可以氣定神閒的受訪！」

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MV中還出現了80年代復古拉霸遊戲機的畫面，讓她想起老爸豬哥亮生前說她小時候最愛玩遊戲機台，「有次好不容易我不用等，就坐上機台玩，怎料一按鈕立即響起中賓果大獎的音樂，瞬間在後台引發不小騷動，大家都驚訝的靠過來看，讓當時年幼的我以為做錯事了，嚇得當場大哭，看著機器吐出巨量的錢幣，還擔心的跟老爸說遊戲機壞了怎麼辦。」

▲▼謝金晶〈出運啦〉。（圖／豪記提供）

▲謝金晶穿高跟鞋狂跳，差點足底筋膜炎又發作。（圖／豪記提供）

而她最近與好友們去日本名古屋旅遊，逛街想買一件喜歡的銀色背心，且剛好促銷打6折，但當時還要去其他景點，打算回來再買，結果當天玩得太晚，店早已打烊，接著幾天更忙著出遊，完全沒空，直到要回台灣的前一天，才猛然想起那件背心，驚喜發現價格竟已降到打3折；而她自日本旅遊返台後，立即接到跨年演出邀約，讓謝金晶直呼真是太開心了，「推出新歌真是好運接踵來報到，希望粉絲聽了大家都能速速的出運啦！」

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