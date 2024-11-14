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古力娜扎甩小三臭名爆新戀情！　男神兩度進香閨過夜…陸網炸了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸新疆女星古力娜扎14日被狗仔爆出新戀情，對象是大她4歲的男星張雲龍，兩人今年合作旅行真人秀《旅行任意門》。而男方被拍到兩次深夜進出她的住家，而且過夜至隔天才離開，疑似戀愛中，消息曝光陸網一面倒支持。

▲▼古力娜扎與張雲龍爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎與戲劇男神張雲龍爆戀情。（圖／翻攝自微博）

據狗仔「趙大明白」曝光的影片，古力娜扎在身穿白衣助理陪同下開通道門上樓，準備回自己家，隨後又拍到身穿綠色連帽上衣的張雲龍，開通道門後，隨即見到古力娜扎助理在門後等待接對方上樓，隔天中午男方才離開。數日後，再度拍到張雲龍在助理帶領下上樓。

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▲▼古力娜扎與張雲龍爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎在助理陪同下返家。（圖／翻攝自微博）

▲▼古力娜扎與張雲龍爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張雲龍被拍到前往古力娜扎家，對方助理出來接應。（圖／翻攝自微博）

▲▼古力娜扎與張雲龍爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張雲龍過夜至隔天中午才離開。（圖／翻攝自微博）

▲▼古力娜扎與張雲龍爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張雲龍又被拍到來古力娜扎家。（圖／翻攝自微博）

古力娜扎擁有亮麗外型，入行以來戀情受到矚目，曾公開認愛張翰，戀情不受外界看好，維持3年後於2017年10月分手。而她2022年與徐開騁合作電視劇時，被狗仔拍到男方來香閨過夜，但是男方被女友張天愛公開錄音檔指控劈腿，她遭質疑當了小三，也轉發音檔開罵「看清了你到底是個什麼東西！」相隔2年，她再度傳出新戀情。

張雲龍是戲劇男神，與鍾楚曦曾傳出緋聞，但女方已於今年西洋情人節公開認愛另一位男星侯雯元。他入行以來緋聞相當少，去年被狗仔爆料與女性一起散步，然而結果是狗仔認錯人，這次真正被拍到去古力娜扎家。

網友因收看陸綜，對古力娜扎、張雲龍好感度大增，得知戀愛緋聞曝光，激動讚「真的嗑到了」、「這兩人好般配」。兩人還沒對外回應，網友已經一面倒支持在一起。

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