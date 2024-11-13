李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

記者王靖淳／綜合報導

歌手畢書盡過去是「老鷹四少」成員之一，他在去年宣布加入索尼音樂，揮別李亞明創辦的老鷹音樂，不過最近卻被《鏡週刊》爆料遭前東家控告提前解約，甚至向他求償3000萬元，更因此和昔日好友李玉璽鬧翻。為此，李玉璽稍早透過社群發聲寫下「好笑」、「日久見人心」等嘲諷內容，貼文曝光後讓不少人紛紛留言猜測似乎在偷臭昔日好友。

▲李玉璽、畢書盡傳出鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／李玉璽 Dino Lee）

透過李玉璽的IG貼文可見到，他PO出兩張自己在主持實境節目《暴走兄弟朝聖趣》的照片，台詞分別提到「還是有更認識他的那種感覺」、「看到平常看不見的他」，同時也特別在文中留下日久見人心的註解。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，「太貼切了」、「我要笑死」、「看到新聞了...」、「吃瓜吃起來」、「好會選圖，好會選歌，文案寫得好好」。

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▲▼李玉璽發文似乎意有所指。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

根據《鏡週刊》報導，畢書盡離開前東家時，即向老鷹音樂和由李亞明老婆擔任負責人的經紀公司「大步娛樂」寄出存證信函，表示將終止雙方合約，如今他也遭到老鷹提告求償3000萬元，雙方徹底鬧翻。面對爆料，畢書盡透過所屬索尼音樂表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

▲李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲。（圖／翻攝自Threads／mr.lucy___）