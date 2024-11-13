畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

▲畢書盡（左）曾視李亞明（右）為親生父親，沒想到一離開他旗下，隨即遭翻臉提告。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

2020年，畢書盡與交往不到一年的「H小姐」結婚，當時他的合約和財務在李亞明的要求下，都是由公司掌控。婚後畢書盡夫妻一起向李亞明要求拿回婚前公司所控管的私人財務與合約，老婆在看完合約後，發現了帳目不清等問題， 甚至合約還寫著畢書盡是大步娛樂的連帶保證人；畢書盡一開始並不相信，直到請會計師查帳，他才知道自己始終被老鷹音樂當成「外人」。

除此之外，畢書盡也遭受許多汙衊攻擊，曾出現多年沒聯絡的人， 跑上街頭舉著大字報寫著：「對待你的恩人，你卻視若無睹」「我能造就你，也能毀了你。」而原是好友的李玉璽，得知畢書盡對自己母親掛名負責人的大步娛樂寄出存證信函相當憤怒，不但退追了畢書盡的IG，兩人也不再是朋友。

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▲畢書盡（右）與交往不到一年的「H小姐」（左）結婚，兩人育有一女。（圖／鏡週刊提供）

▲去年6月初，李玉璽（左）宣布加入炎亞綸（右）旗下經紀公司晴空鳥，兩人還一起赴韓國出席活動。（圖／晴空鳥提供）

其實，Bii畢書盡未出道時，隻身來台灣打拚，當時李玉璽才13歲，難得看到年齡相仿的Bii來家中作客，兩人馬上就變成好朋友。起初兩人語言不通，但李玉璽會在餐桌上幫Bii夾菜，也會拿漫畫、吉他給Bii玩，透過比手畫腳溝通，兩人成了麻吉，如今因合約問題，李玉璽力挺父母，與Bii畢書盡不再是朋友，也導致了Bii和李亞明一家三口翻臉的結局。

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