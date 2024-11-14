李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

記者田暐瑋／綜合報導

畢書盡被週刊爆料鬧翻前東家老鷹音樂，遭對方控告提前解約，並索賠3000萬新台幣，也和昔日好友李玉璽鬧翻，發文稱「認清真相的過程很痛苦煎熬」，李玉璽事後發文寫下「日久見人心」，疑似是對此做出回應，之後更有網友發現，他配上的音樂歌名也似乎有諷刺的意思。

▲李玉璽畢書盡。（圖／星泰娛樂提供）



畢書盡和前老闆兼恩人的李亞明鬧翻後，透過索尼音樂發聲：「認清真相的過程很痛苦煎熬。」李亞明兒子李玉璽先後發了「好笑」、「日久見人心」等發文，看似是為了宣傳節目，但截圖和hashtag寫道「走到想說點難聽話」以及「看到平常看不見的他」等字句，更有網友發現他搭配的背景音樂是莉莉艾倫的〈Fuck You〉，被解讀是對畢書盡事件的間接回應。

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▲李玉璽被疑暗諷畢書盡。（圖／翻攝自李玉璽IG）



根據《鏡週刊》報導，畢書盡離開前東家時，即向老鷹音樂和由李亞明老婆擔任負責人的經紀公司「大步娛樂」寄出存證信函，表示將終止雙方合約，如今他也遭到老鷹提告求償3000萬元，雙方徹底鬧翻。面對爆料，畢書盡透過所屬索尼音樂表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

▲李玉璽畢書盡兄弟情斷。（圖／星泰娛樂提供）



畢書盡未出道前獨自來台打拚，與當時僅13歲的李玉璽因年齡相近迅速成為好友，雖語言不通，李玉璽常分享漫畫和吉他，透過肢體語言建立了深厚友誼，出道後更成為同門師兄弟，之後鬧出合約糾紛，李玉璽選擇站在父母一方，最終導致兩人友誼破裂。