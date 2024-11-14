ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

記者田暐瑋／綜合報導

畢書盡被週刊爆料鬧翻前東家老鷹音樂，遭對方控告提前解約，並索賠3000萬新台幣，也和昔日好友李玉璽鬧翻，發文稱「認清真相的過程很痛苦煎熬」，李玉璽事後發文寫下「日久見人心」，疑似是對此做出回應，之後更有網友發現，他配上的音樂歌名也似乎有諷刺的意思。

▲李玉璽被疑暗諷畢書盡。（圖／星泰娛樂提供）

▲李玉璽畢書盡。（圖／星泰娛樂提供）

畢書盡和前老闆兼恩人的李亞明鬧翻後，透過索尼音樂發聲：「認清真相的過程很痛苦煎熬。」李亞明兒子李玉璽先後發了「好笑」、「日久見人心」等發文，看似是為了宣傳節目，但截圖和hashtag寫道「走到想說點難聽話」以及「看到平常看不見的他」等字句，更有網友發現他搭配的背景音樂是莉莉艾倫的〈Fuck You〉，被解讀是對畢書盡事件的間接回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李玉璽被疑暗諷畢書盡。（圖／翻攝自李玉璽IG）

▲李玉璽被疑暗諷畢書盡。（圖／翻攝自李玉璽IG）

根據《鏡週刊》報導，畢書盡離開前東家時，即向老鷹音樂和由李亞明老婆擔任負責人的經紀公司「大步娛樂」寄出存證信函，表示將終止雙方合約，如今他也遭到老鷹提告求償3000萬元，雙方徹底鬧翻。面對爆料，畢書盡透過所屬索尼音樂表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

▲李玉璽被疑暗諷畢書盡。（圖／星泰娛樂提供）

▲李玉璽畢書盡兄弟情斷。（圖／星泰娛樂提供）

畢書盡未出道前獨自來台打拚，與當時僅13歲的李玉璽因年齡相近迅速成為好友，雖語言不通，李玉璽常分享漫畫和吉他，透過肢體語言建立了深厚友誼，出道後更成為同門師兄弟，之後鬧出合約糾紛，李玉璽選擇站在父母一方，最終導致兩人友誼破裂。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李玉璽, 畢書盡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 篠原涼子16歲兒「摸外國女生胸部」被抓進警局！　公司還原真相
  2. 宋再臨今天出殯！　遺作電影將於明年上映
  3. 大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕
  4. 穩交8年首公開放閃！　Rado曝約會Apink普美「1習慣堅持」
  5. 《我推的孩子》漫畫完結！　作者光速宣布新連載…慘遭日網出征
  6. 趙露思劉宇寧「戲外親密緊抱」！影片瘋傳遭出征炎上　粉絲氣炸脫粉
  7. 安芝儇經紀人見「12強台灣翻譯挨罵」超剉：如果是我會哭死
  8. 李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂
  9. 坂口健太郎拍外景騷動！現場來一票陌生大叔「全為了他」真相超暖
  10. Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366