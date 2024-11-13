楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

記者劉宛欣／綜合報導

人氣影集《影后》近日播出後大受好評，瞬間成為討論度最高的作品。劇中演員楊謹華、謝盈萱、謝瓊煖、曾莞婷與導演嚴藝文近日登上《小姐不熙娣》宣傳，節目13日釋出精彩片段預告，楊謹華在拍攝期間竟然曾經壓力大到喊「我不想演戲了」，回想起這件事，她還當場淚灑攝影棚。

▲小S提及過往蔡康永訪問舒淇的經驗。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

小S提到過去與蔡康永一起主持節目時，曾有一次蔡康永只是問了舒淇「會不會很辛苦？」竟然就戳到了對方的淚點，嚴藝文對此有感而發，拍攝《影后》期間，有一場楊謹華在劇中挽回感情的重頭戲，拍了很多次都沒有達到她的理想，到最後楊謹華也已經處於疲倦狀態，最後嚴藝文帶著楊謹華到外面聊聊時，楊謹華忍不住情緒爆發。

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嚴藝文表示「其實聊滿久，我記得謹華那時候身體也累了，她知道要從頭再來一遍，但是她又心裡又覺得說，就這樣OK嗎？」她形容楊謹華當時有點撒嬌、耍脾氣，但她仍堅持「我們再一次就好，再一次沒有就算了」，小S驚訝表示「這句話在演員聽起來很不舒服」，果不其然楊謹華當下壓力大到回她「妳的戲真的很難演，我不想演戲了」，所幸最後拍的那一次完美地達到她的標準。

▲嚴藝文聊起楊謹華拍戲壓力過大情緒爆發。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

小S馬上詢問一旁楊謹華「所以妳講出說：我不要演戲了，那是什麼情緒？生自己的氣嗎？」回想起當時的場景，楊謹華忍不住當場又落淚，急忙把臉撇到了謝盈萱身後，小S為了緩解現場氣氛，機智笑著說「妳看我是不是還滿會主持的？」隨後也暖心地遞衛生紙給楊謹華。

▲楊謹華回想當時忍不住淚崩。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

小S道出女演員的難處：「她們真的是很壓力很大、心很脆弱，表演完之後導演其實說OK了，但是她們回去就會一直想，是不是還可以再更好？我剛剛那個眼神是不是很假？會想很多」，她認為楊謹華當下一定是也對自己不滿意、不甘心，楊謹華附和：「想要做出最後的那個掙扎，有時候講出來的話，其實是對自己講。」越難達到的事情，即使嘴上說不要，但是身體還是會誠實地想要去實現。