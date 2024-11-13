痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員宋再臨12日離世，享年39歲。他在親朋好友心中一直都是溫暖的陽光男孩，曾與他合作的工作人員也哀悼「對每個人都是那麼好的人，我會永遠記得你」。然而，令人痛心的是他在生前卻遭私生飯長期攻擊騷擾，在他離開後，這名私生飯也被網友砲轟。

▲宋再臨12日離世，享年39歲。（圖／翻攝自Instagram／jaelim_song）



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綜合韓媒報導，一名自稱日本人的私生飯長期在社群平台，上傳宋再臨的隱私資訊和與朋友們的合照，且配文都是侮辱性言論，更嘲諷宋再臨的演技，這些無差別攻擊的行為在宋再臨去世後更被放大，引發了粉絲和大眾的強烈譴責。面對越來越多的批評，該私生飯最終刪除帳號，但粉絲仍呼籲追究其法律責任。

隨著宋再臨的逝世，輿論對該私生飯的怒火愈演愈烈，網友們紛紛譴責其不道德行為，認為此類私生飯的侵擾已經遠超粉絲應有的界線。該私生飯最終在巨大的輿論壓力下刪除了其社交帳號，網友們呼籲必須進一步追究其責任，認為這種侵害行為應受到法律懲處，以避免未來類似事件的再次發生。

宋再臨的突然離世震驚演藝圈，親朋好友和影迷們都相當悲痛。宋再臨1985年出生，以模特兒身份出道，後轉入影視圈，憑藉2012年《擁抱太陽的月亮》等多部熱播劇成名，最近的作品為2023年8月上映的韓劇《禑氏王后》。

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