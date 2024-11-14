巫建和《默視錄》鏡頭前3P前後夾攻　李康生激烈「動作戲」喊：太累

記者蕭采薇／台北報導

曾以《幻土》榮獲金馬獎最佳原著劇本肯定的新加坡導演楊修華，睽違五年在新作《默視錄》中再度自編自導，議題聚焦現代人日常生活中的各種「監看/窺視」，在虛幻之間呈現赤裸的人性面。巫建和再次突破自我尺度，不僅和林幻夢露有偷窺鏡頭下的親熱床戲，還有大玩「3P」的激情戲碼。

▲巫建和在《默視錄》中飾演個性壓抑的年輕爸爸，再度突破尺度上演3P情慾戲。（圖／傳影互動提供）

其中曾入選台北電影節「非常新人」、以短片《伏魔殿》備受矚目的新生代演員林幻夢露，在《默視錄》中飾演愛女失蹤的年輕媽媽，和巫建和、李康生都有關鍵對手戲。片中飾演夫妻的巫建和與林幻夢露，有一場在家中被監看的親熱床戲，導演楊修華刻意將攝影機架在社區大樓的對面，在遠處用真實偷窺角度拍攝兩人纏綿鏡頭，挑戰人性的窺視慾望。

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相較於親密床戲，林幻夢露坦承她最緊張的是另一場在巫建和面前情緒崩潰的衝突戲，因為擔心肢體接觸過程中會受傷，她反覆花了許多時間排練與協調。當巫建和發現林幻夢露因為這場戲倍感壓力時，他也溫柔指導她該怎麼保護自己，才讓林幻夢露卸下心中重擔，放心地投入情感演出真實反應。

▲《默視錄》（左起）巫建和、林幻夢露、導演楊修華。（圖／傳影互動提供）



近來在各大戲劇中有多元情慾流動表現的巫建和，在《默視錄》中更是再次突破自我尺度，不僅和飾演夫妻的林幻夢露有偷窺鏡頭下的親熱床戲，還挑戰在商場員工休息室與情侶大玩「3P」的激情戲碼，幾近全裸的巫建和遭男女「前後夾攻」，意外撞見這一切的李康生，則躲在暗處拿攝影機錄下全程，導演楊修華將各類窺探視角運用得淋漓盡致，讓觀眾在觀影過程中逐漸揭露深藏的人性本色。



憑藉《默視錄》一片再度廣受國際影展肯定的導演楊修華，早在十年前就已開始構思《默視錄》的劇本，而在寫劇本時他心中抱持「這角色非找李康生來演不可！」的信念，可說是完全為李康生量身打造的角色。

▲李康生在《默視錄》有激烈動作戲，反覆拍了十幾次後他虛脫直喊太累了。（圖／傳影互動提供）

以《默視錄》入圍本屆金馬獎最佳男配角的影帝李康生，在片中有場和林幻夢露在舞廳的對手戲，兩人從親密對舞到發生衝突，氣氛緊繃且劇情急轉直下。李康生回憶那場戲大都是即興發揮，十分考驗他和林幻夢露的默契，他把角色之間的情感投入，沒有排戲就直接拍了。

倒是兩人因誤解而上演近距離的激烈「動作戲」時，因為要拍攝各種角度的鏡位，所以李康生也拍了十幾次，每次都要呈現出最無力的狀態，讓李康生拍完這場戲後完全虛脫，直呼「真的太累了！」

▲林幻夢露（左）在《默視錄》中和李康生（右）有一場情緒激動的關鍵對手戲。（圖／傳影互動提供）

而身為李康生的忠實粉絲，要和他親密對戲的林幻夢露起初相當緊張，但她表示李康生有種能讓周圍的人情緒穩定下來的超能力，在拍攝過程中讓她感到很安心，兩人才順利地完成這場重頭戲。