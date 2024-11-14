大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

▲大咖AV女優葵司爆「無限期休業」，一劍浣春秋證實消息。（圖／攝自葵司IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本人氣AV女優葵司(葵つかさ)自9月起就再也沒出新作品，日前更被發現默默拿掉了IG頭像，一切跡象顯示她可能要逐漸淡出，讓粉絲們感到相當憂心，對此，AV達人一劍浣春秋也證實，「葵司、現在休業中。」

一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」發文曝內幕，表示今年初的「TSE台灣寫真博覽會」，原本葵司是要以金卡身分參加活動的，但後來又突然辭退，事務所給的理由，就是她考慮要在「今年就要結束她的AV生涯」，如今一連串操作，更加確定了這個事實，一劍浣春秋也透過管道證實「她暫時離開戰場了」。

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一劍浣春秋表示「這是一個沒有回歸期限的休業，只比引退好一點」，於此同時，對岸社群突然出現好幾篇「暗示或明講自己跟葵司有所蕉(交)流」的貼文，目前雖然無法證實真偽，但他也嘆「我真心覺得這些發文一再出現完全沒好處，不管是對女優本人還是這個產業都是」。

▲葵司IG久未更新，且默默將頭貼移除。（圖／攝自葵司IG）

1990年出生的葵司於2010年以「絕對少女」名義出道，清純可愛的外貌加上姣好身材讓她迅速走紅，站上一線AV女優的地位，但讓葵司真正爆紅的事件是她在2016年，被爆與傑尼斯天團「嵐」的成員松本潤發生長達4年的地下情，且當時松本潤正傳與演員井上真央交往中，事件震撼日本演藝圈。