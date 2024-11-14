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林佳儀遭前夫騙走房產心碎！　「欠千萬巨債當保人」疑被圈套內幕曝光

記者孟育民／台北報導

以《一個人的我依然會微笑》歌曲紅遍全台的歌手林佳儀，日前受邀於由謝震武律師主持的《震震有詞》，分享「婚姻、人生的考驗怎麼這麼多？！放生後一個人依然會微笑！」從結婚到負債、離婚的心路歷程。她聊及剛與前夫認識時兩人金錢觀頗接近，嫁入夫家後一起開創事業，在事業蒸蒸日上時，前夫信任的長輩建議他到上海發展，即使去上海要賠三年、林佳儀也因照顧家庭無法常駐上海，前夫仍執意前往，「度過前三年後公司開始賺錢，但前夫不讓我管錢，直到雷曼風暴時銀行突然抽銀根，現金流過不去，他私下跟我媽媽借五百萬，而這五百萬是媽媽去跟銀行貸款給他。」

▲▼林佳儀遭前夫騙走房產、走過負債。（圖／和展影視提供）

▲林佳儀遭前夫騙走房產、走過負債。（圖／和展影視提供）

之後她要求看帳、理清債務一年後，業績開始扶搖直上，這時候前夫又不准林佳儀干涉財務，最後負債已經是無底洞，前夫找來會計師做負債整合，她查帳時才發現債務有大筆金流去向不明，一問才知道是前夫拿跟銀行借的八百萬投資會計師的茶藝館。為了度過債務風波，林佳儀還當前夫的連帶保證人，但之後才發現每一個房地產都被前夫拿去二胎，「直到都票貼了，要被斷手斷腳了，還要我先把貨款給他拿去付外面的債。」

壓倒兩人婚姻的最後一根稻草則是，前夫竟然找上前岳母建議把林家的房子變成公司的資產，公司可節稅又可每個月撥錢給岳母，前夫甚至把房子拿去貸款，沒想到貸款還不出來被法拍，林佳儀說：「我知道後炸掉，問他怎麼會把腦筋動到房子上，這是我爸媽要照顧弟弟必須留下的。」

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▲▼林佳儀遭前夫騙走房產、走過負債。（圖／和展影視提供）

▲林佳房子遭前夫拿去貸款，最後被法拍。（圖／和展影視提供）

林佳儀父親請前夫簽下1700萬的還款書，要求按月還款，但竟未簽「只要其中一期未還，則必須一次還清所有債務金額。」，不合理的協議內容讓謝震武律師及林鵬越律師覺得太不可思議。而從前夫種種行為導致負債，再到不合理的還款協議，林鵬越律師直說：「整個聽起來就是圈套。」

▲▼林佳儀遭前夫騙走房產、走過負債。（圖／和展影視提供）

▲林佳儀還原心路歷程。（圖／和展影視提供）

林佳儀透露離婚協議書上寫明前夫每個月要支付扶養費，僅支付了一年後就沒有再付。她在離婚後獨自養育兩個女兒，自認光承擔自己的責任就很累了，不確定能不能再負擔起另一個人的責任，因此不冀望未來是否會有戀情，一路走來身邊有許多朋友陪伴已經足夠。
 

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林佳儀, 離婚, 欠債, 玉女歌手

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