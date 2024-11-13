懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星Angelababy（楊穎）2022年與黃曉明離婚後，兩人共同撫養兒子。近日，隨著黃曉明認愛網紅葉珂，引發一連串風波，一直到葉珂宣布退網，Angelababy都沒有公開發表任何評論。12日，她在微博「超話」連發6篇貼文，不僅曬出多張美照，與粉絲開心互動，讓粉絲感到十分欣慰，紛紛表達對她的支持。

▲Angelababy突然連發6篇貼文。（圖／翻攝自楊穎微博超話）

Angelababy貼文中寫道「嘀嘀冒個泡」、「想念大家」、「希望你們天天開心呀」等等，展現親和力，還特地放上自己穿著粉色中式裙裝、以月亮為背景的美照，從照片中可以看到她氣色紅潤，身材保持良好，狀態相當不錯。貼文一出，關鍵字「楊穎空降超話發文想念大家」 火速登上微博熱搜，粉絲紛紛湧入留言「姐姐什麼時候回歸？」、「終於營業了，真的好想你」。

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▲Angelababy不甩前夫風波，開心與粉絲互動。（圖／翻攝自楊穎微博超話）

事實上，Angelababy離婚後在演藝圈的發展受到不少關注，不過，2023年因為被指前往法國觀看BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，因此遭到中國大陸「軟封殺」。儘管此後她逐漸重回工作軌道，進行一些平面拍攝，然而，相比離婚前的曝光度，她的演藝資源和聲勢已經大不如前，粉絲都很期待她能早日全面回歸。