陳伊揪新歡聚會樂天女孩！　棕衣男喝到路邊乾嘔「全程溫柔陪伴」

圖文／CTWANT

「樂天女孩」陳伊2022年底被時報周刊CTWANT捕捉到約會前YouTuber團體「硬漢兄弟」成員阿伯怪，之後2人疑似不雅片外流，陳伊堅稱與對方僅是合作夥伴，這段關係也跟著不了了之。近日本刊又目擊陳伊身邊似乎已出現新歡，當天不知是否是樂天女孩的聚會，男方很努力融入陳伊在樂天的好友圈，2人公開出雙入對，而陳伊也很體貼另一半，遇到男方酒醉時，甚至不顧公眾人物身分就在路邊照顧對方，小倆口感情看起來相當不錯。

▲上月18日晚間，陳伊與一名男子並肩走進沐妍經營的餐酒館。（圖／本刊攝影組／CTWANT）



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▲巫苡萱（右起）、Yuri的緋聞男友Steven、闆娘沐妍及Yuri等好友們先後抵達店裡會合。（圖／本刊攝影組）

▲待了約2小時，巫苡萱拉著寵物箱先離開餐廳，陳伊的男伴出來抽菸透氣，看來菸癮不小。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10月18日晚間7點44分，陳伊與一名男子搭車到台北市忠孝東路下車，並肩走進同為樂天女孩的好友沐妍開的餐酒館。幾分鐘後，男子獨自出來抽菸解癮，沒多久和陳伊要好的巫苡萱也隻身抵達。又過了半小時，Yuri陳怡叡的千億小開緋聞男友Steven也現身，他和二度出來抽菸的陳依同行男子在門口聊了一會兒，2人一同進入餐酒館。直到晚間9點多，身為老闆的沐妍才抵達現場，這場看來是一場樂天女孩私人的聚會。

▲吃喝到半夜12點半，由陳伊帶頭走出餐廳，一行人包括陳伊男伴、Yuri緋聞男友Steven和樂天的應援團長山G哥（左一）在店外閒聊等計程車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲男伴突然伸出右手撫摸陳伊的臉龐，旁人看起來見怪不怪，陳伊也絲毫沒抗拒。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10點左右，與陳依同行的男子三度出來抽菸，巫苡萱則拖著寵物箱，先一步離開聚會。而遲遲未現身的Yuri，終於在深夜近11點低調抵達。次日凌晨零點半，陳伊拿著手機走出店面，東張西望貌似在找車，隨後同行的男子、Steven和樂天的應援團長山G哥也走出餐酒館，4人在路邊聊天等車。

▲待計程車到，Steven跟陳伊、同行男子搭上同一台車離去，Yuri則還在店內沒走。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲先送Steven返家，陳伊與男伴之後一起下車，但男伴走路搖搖晃晃，一度衝到路邊快要吐出來了。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

聊著聊著，男子竟當著其他人的面前，在大街上伸手摸了陳伊的臉，動作頗為溫柔，而陳伊對此並未有抗拒，幾人還是聊天說笑、相當開心。此舉可以看出，陳伊與該名男子的關係一定沒那麼簡單。隨後，陳伊、同行男子和Steven與山G哥道別，共乘一輛多元計程車離開。而晚到的Yuri，則繼續留在餐酒館內。

▲陳伊沿路一直扶住男伴，非常體貼呵護。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲陳伊把對方帶到一個定點，男生還有點盧小小拉住陳伊不肯回家，執意想先在路邊待一會兒，要陳伊先自己回家，陳伊只好照辦。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

0點50分，車子先送Steven回家，接著陳伊與男子乘坐原車來到位於台北市士林區的男子家附近，下車時的男子看來已經不勝酒力，走路搖搖擺擺，數度出現即將嘔吐的前兆，陳伊見狀上前攙扶著男子到便利商店，但剛到門口，2人旋即回頭離開。眼見男子不受控，陳伊只能靜靜陪伴男子，還不時出聲安撫，但對方似乎確信自己可以獨自回家，陳伊才重新叫了一輛計程車離去，男子則蹲在路邊讓自己清醒一下，滑滑手機，半個多小時後才拿出鑰匙開門回家。

▲上月22日晚間8點，陳伊與男伴和巫苡萱飽餐一頓後，巫苡萱和兩人道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲男生騎著機車載著陳伊離開，陳伊的手非常自然地扶住男生的腰。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

而到了10月22日晚間8點，同一組合陳伊、同行男子，以及巫苡萱飽餐一頓後，走出台北市大安區一家壽司店。3人相互道別後，巫苡萱獨自步行離開，陳伊則與男子則到一旁牽車，陳伊坐上機車後座時，很自然地將手扶到男方腰部上，2人關係不言而喻。

關於陳伊與男子是否為男女朋友關係，樂天桃猿回應：「女孩的私下交友情況，球團不會特別過問，陳伊是個很照顧朋友的人，兩人是朋友關係，謝謝關心。」

※時報周刊CTWANT提醒您：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

※時報周刊CTWANT提醒您：吸菸有害健康、會導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫、孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足，害人害己。

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