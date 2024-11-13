ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳伊揪新歡聚會樂天女孩！　棕衣男喝到路邊乾嘔「全程溫柔陪伴」

圖文／CTWANT

 「樂天女孩」陳伊2022年底被時報周刊CTWANT捕捉到約會前YouTuber團體「硬漢兄弟」成員阿伯怪，之後2人疑似不雅片外流，陳伊堅稱與對方僅是合作夥伴，這段關係也跟著不了了之。近日本刊又目擊陳伊身邊似乎已出現新歡，當天不知是否是樂天女孩的聚會，男方很努力融入陳伊在樂天的好友圈，2人公開出雙入對，而陳伊也很體貼另一半，遇到男方酒醉時，甚至不顧公眾人物身分就在路邊照顧對方，小倆口感情看起來相當不錯。

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲上月18日晚間，陳伊與一名男子並肩走進沐妍經營的餐酒館。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巫苡萱（右起）、Yuri的緋聞男友Steven、闆娘沐妍及Yuri等好友們先後抵達店裡會合。（圖／本刊攝影組）

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲待了約2小時，巫苡萱拉著寵物箱先離開餐廳，陳伊的男伴出來抽菸透氣，看來菸癮不小。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10月18日晚間7點44分，陳伊與一名男子搭車到台北市忠孝東路下車，並肩走進同為樂天女孩的好友沐妍開的餐酒館。幾分鐘後，男子獨自出來抽菸解癮，沒多久和陳伊要好的巫苡萱也隻身抵達。又過了半小時，Yuri陳怡叡的千億小開緋聞男友Steven也現身，他和二度出來抽菸的陳依同行男子在門口聊了一會兒，2人一同進入餐酒館。直到晚間9點多，身為老闆的沐妍才抵達現場，這場看來是一場樂天女孩私人的聚會。

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲吃喝到半夜12點半，由陳伊帶頭走出餐廳，一行人包括陳伊男伴、Yuri緋聞男友Steven和樂天的應援團長山G哥（左一）在店外閒聊等計程車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲男伴突然伸出右手撫摸陳伊的臉龐，旁人看起來見怪不怪，陳伊也絲毫沒抗拒。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10點左右，與陳依同行的男子三度出來抽菸，巫苡萱則拖著寵物箱，先一步離開聚會。而遲遲未現身的Yuri，終於在深夜近11點低調抵達。次日凌晨零點半，陳伊拿著手機走出店面，東張西望貌似在找車，隨後同行的男子、Steven和樂天的應援團長山G哥也走出餐酒館，4人在路邊聊天等車。

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲待計程車到，Steven跟陳伊、同行男子搭上同一台車離去，Yuri則還在店內沒走。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲先送Steven返家，陳伊與男伴之後一起下車，但男伴走路搖搖晃晃，一度衝到路邊快要吐出來了。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

聊著聊著，男子竟當著其他人的面前，在大街上伸手摸了陳伊的臉，動作頗為溫柔，而陳伊對此並未有抗拒，幾人還是聊天說笑、相當開心。此舉可以看出，陳伊與該名男子的關係一定沒那麼簡單。隨後，陳伊、同行男子和Steven與山G哥道別，共乘一輛多元計程車離開。而晚到的Yuri，則繼續留在餐酒館內。

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲陳伊沿路一直扶住男伴，非常體貼呵護。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲陳伊把對方帶到一個定點，男生還有點盧小小拉住陳伊不肯回家，執意想先在路邊待一會兒，要陳伊先自己回家，陳伊只好照辦。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

0點50分，車子先送Steven回家，接著陳伊與男子乘坐原車來到位於台北市士林區的男子家附近，下車時的男子看來已經不勝酒力，走路搖搖擺擺，數度出現即將嘔吐的前兆，陳伊見狀上前攙扶著男子到便利商店，但剛到門口，2人旋即回頭離開。眼見男子不受控，陳伊只能靜靜陪伴男子，還不時出聲安撫，但對方似乎確信自己可以獨自回家，陳伊才重新叫了一輛計程車離去，男子則蹲在路邊讓自己清醒一下，滑滑手機，半個多小時後才拿出鑰匙開門回家。

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲上月22日晚間8點，陳伊與男伴和巫苡萱飽餐一頓後，巫苡萱和兩人道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

▲男生騎著機車載著陳伊離開，陳伊的手非常自然地扶住男生的腰。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

而到了10月22日晚間8點，同一組合陳伊、同行男子，以及巫苡萱飽餐一頓後，走出台北市大安區一家壽司店。3人相互道別後，巫苡萱獨自步行離開，陳伊則與男子則到一旁牽車，陳伊坐上機車後座時，很自然地將手扶到男方腰部上，2人關係不言而喻。

關於陳伊與男子是否為男女朋友關係，樂天桃猿回應：「女孩的私下交友情況，球團不會特別過問，陳伊是個很照顧朋友的人，兩人是朋友關係，謝謝關心。」

※時報周刊CTWANT提醒您：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

※時報周刊CTWANT提醒您：吸菸有害健康、會導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫、孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足，害人害己。

【更多CTWANT報導】

女神醉貼心2／四秒不雅片瘋傳　陳伊不認愛發夥伴牌給阿伯怪

「社」宅淪胭脂1／哪來的底氣？　蔣萬安喊啟動社子島開發遭內政部吐槽：太樂觀

山羌屠夫1／直擊山間精靈成血腥商品　越配「冰箱都是屠體」臉書囂張賣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳伊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走
  2. 曾莞婷嚴正否認！　衰捲台北朝熹宮爆騙錢風波
  3. 台北宮廟捲邪教「王淨也遭利用吸金」！一票藝人被灌迷湯　騙簽經紀約　
  4. 找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因
  5. 澎恰恰還債爆背骨「金主怒提告」！　進軍大陸怨：台灣把我當瘟神
  6. 53歲馬力歐宣布升格2寶爸！　曬超音波照公布二胎性別…預產期曝
  7. 美妝網紅Cindy追星「坐第1排還站起來」挨轟！　反擊揭VIP區超爛視野
  8. 李佑群結婚十年感性告白　承諾老婆回義大利補辦週年蜜月旅
  9. 小孟老師／11月13日星座運勢　天秤都帥哥美女「大膽表現自我」
  10. 陳伊揪新歡聚會樂天女孩！　棕衣男喝到路邊乾嘔「全程溫柔陪伴」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366