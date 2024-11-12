梅根福克斯升格四寶媽！捧肚宣布懷孕　迎來與機關槍凱利第一個孩子

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢影星梅根福克斯（Megan Fox）與饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）交往以來頻頻放閃，包括在求婚過程「喝下對方的血」等高調行徑，卻在去年傳出分手。沒想到梅根福克斯12日宣布懷孕喜訊，透露將與機關槍凱利迎來他們的第1個孩子。

▲梅根福克斯公開孕肚照。（圖／翻攝自IG）

梅根福克斯因演出電影《變形金剛》走紅，她與男星布萊恩格林（Brian Green）曾有一段婚姻，並育有3個孩子。然而在2020年離婚後，梅根福克斯火速搭上機關槍凱利。雖然他們因凱利劈腿短暫分手過一段時間，不過梅根也原諒他並復合。

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▲梅根福克斯（左）與男友機關槍凱利（右）。（圖／翻攝自Instagram／machinegunkelly）

他們甚至示愛的方式都相當特別，機關槍凱利是在榕樹下向梅根福克斯求婚，女方日後分享細節時，更透露兩人在求婚儀式的最後喝下了彼此的血，象徵從此合為一體，雙方都相當沈浸在這樣浪漫之餘還帶點詭異和中二的行徑。

▲梅根福克斯將迎來與饒舌歌手機關槍凱利的第一個孩子。（圖／翻攝自IG）

梅根福克斯12日驚喜在IG公開孕照，不僅捧著孕肚入鏡，也附寫著「YES+」的驗孕棒，證實照片是真的，而不是劇照。她與機關槍凱利即將迎來第一個孩子，梅根福克斯也正式升格四寶媽。