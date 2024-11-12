Ryu、Yuma認了婚內不倫！　醜聞燒到黃明志MV…網狠酸：偷吃仔

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，兩人相繼發文坦承婚外情的始末，震驚大批粉絲。兩人紅到曾跨刀演出歌手黃明志的MV〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉，且MV觀看數突破1.2億次，如今網友湧入MV狠酸「偷吃仔」。

▲Ryu、Yuma爆婚內雙不倫，風波燒到黃明志MV。（圖／翻攝自YouTube）

Ryu、Yuma在6年前曾在〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉MV露臉，身穿和服跳舞，當時Ryu還留言「大家有沒有發現我們亂入呢」，粉絲留言超過483則，可見受歡迎的程度。相隔6年後，網紅夫妻婚變，網友近日再度觀看同一支MV，留言氣氛全變，眾人回應「偷吃仔」、「Yuma……好難過」，難掩失望。

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▲Ryu、Yuma曾演出黃明志的MV，如今被網友酸「偷吃仔」。（圖／翻攝自YouTube）

而Ryu坦承與中國女畫家婚外情，長文護愛，同時證實當初是Yuma先出軌，對象是另外一位日籍YouTuber Tommy。Tommy昨日（11）發文道歉，並解釋不對外說明的原因是想尊重Ryu，「惡的源頭是在我Tommy這」，隨後Yuma也發聲認了出軌，「我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感」。粉絲連日來飽受衝擊，人氣網紅經營多年的頻道也面臨危機。