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《影后》4歌曲全是她唱的！　身份曝光「是超大咖星二代」

記者蔡琛儀／台北報導

主持人陽帆愛女安吉的全新創作單曲〈想像我們〉，成為話題影集《影后》中楊謹華飾演的周凡與詹懷雲飾演的流氓的感情線的代表歌曲。此外，她之前已發表的3首創作情歌〈Laladream〉、〈Goodbye, My Love〉與〈Unloving U (Demo Ver.)〉也被影集相中，搭配陳庭妮的感情戲，成為影集中感情世界的關鍵催淚元素。

▲▼安吉的歌曲被影集《影后》相中。（圖／索尼提供）

▲安吉的歌曲被影集《影后》相中。（圖／索尼提供）

在影集籌製期間，導演嚴藝文親自挑中了安吉三首歌，配合劇中重要劇情使用，並請她再創一首歌曲，安吉得知自己4首歌被選中，直呼：「好像在做夢！」

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她為《影后》創作的新單曲〈想像我們〉是她在創作營時和南韓老師合力創作完成，而她作詞的靈感源自於影集中一段觸動心跳的場景，這首歌正是出現在楊謹華飾演的周凡與詹懷雲飾演的流氓在飯店地下停車場確定彼此感情的時刻，伴隨著安吉的〈想像我們〉悠然響起，畫面讓人怦然心動，深陷於這份甜美的愛戀。

▲▼安吉的歌曲被影集《影后》相中。（圖／索尼提供）

▲安吉對《影后》很有感。（圖／索尼提供）

安吉從《影后》上架就開始追劇，因為知道自己有4首歌曲會出現，她既緊張又興奮，聽到自己的歌在劇情中出現，她說：「是一種好幸福的感覺，甚至覺得我的歌因此更有故事了。」她也說《影后》是她看過最貼近她生活圈的影集，「有時覺得心酸，有時覺得好有共鳴，好好笑，又好好哭，真的很精彩。」尤其鐘欣凌飾演的胖姐發覺新人要離開時還送了一件洋裝，以及謝瓊煖飾演的長壽劇演員在女兒面前試戲的劇情，都讓安吉忍不住落淚。

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