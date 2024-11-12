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夏于喬半年甩5kg放話「金馬瘦成一片白紙」　老公直男反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

由黃丹琪執導，集結一票金獎演員，包括準金馬影后夏于喬、數度入圍金鐘的曾少宗與是元介、以及金馬女配角張詩盈、資深型男吳大維和胡瑋杰、藍丞晞等演出。公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》（《念頭》）藉奇幻愛情輕喜劇探討高敏感族群與人際關係。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

曾少宗與夏于喬雖然是首次合作，卻能很有默契地迅速抓到對方的感覺。曾少宗表示，由於兩人共同經歷過偶像劇年代，對於彼此的人生經歷與成長過程有一定的了解，因此在表演時更容易產生共感。《念頭》難得採取順拍方式，讓演員能夠隨著劇情發展自然累積情緒，夏于喬回憶跟曾少宗在最後一場情緒爆發的戲中，彼此默契達到「接到彼此的那個moment，真的非常難得」。

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▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

被問到如何排解因為別人念頭帶進來的情緒？曾少宗說會寫「情緒筆記」，忠實記錄但不進行任何評價，拍攝時的壓力曾少宗也會跟導演分享，黃丹琪更成為他情緒上的支持。而夏于喬自己也是「高敏感族群」，容易受友人情緒影響；遇到時會想大哭一場，或與親近的人傾訴來獲得紓解，也認為先生林書宇是最好的傾聽者。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

除此之外，夏于喬憑主演電影《小雁與吳愛麗》入圍金馬61最佳女主角，談到是否準備好戰袍時，表示自己還在準備中，甚至為了典禮努力瘦身中，會一直飲食控制加運動瘦到最後一刻，笑說「希望變得又瘦又白，像一張白紙一樣薄」。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

而夏于喬為了金馬獎努力瘦身，坦言從三月拍完《糟糕！我又吸走別人的念頭了》後，到現在已經甩肉5公斤，只不過枕邊人老公林書宇，卻絲毫沒有察覺，她趕緊替老公緩頰「因為他每天看我，所以才沒看出差別」，大方放閃。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

《糟糕！我又吸走別人的念頭了》還集結了實力派演員胡瑋杰與藍丞晞分飾主人翁的表弟與前女友Ann，以奇幻手法、輕鬆幽默方式探討諸多議題，將於本週日（11/17）晚間10時，於公視頻道首播，並於隔周日中午12時上架公視+平台。

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